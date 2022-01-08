خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: روزنامه مصری الیوم در مقالهای که در ۲۸/۱۲/۲۰۲۱ منتشر کرد به تألیف جدید السید حرانی با نام «نجات یافتگان اخوانی ... توبه و انشعاب از گروه تروریستی» پرداخته است. نویسنده این کتاب السید الحرانی روزنامه نگار، محقق سیاسی و داستان نویس مصری است. او در حال حاضر عضو کمیته رسانه شورای ملی زنان، عضو اتحادیه نویسندگان مصر، عضو انجمن مصر است. از دیگر تالیفات نویسنده در این موضوعات میتوان به کتابهای «دوباره گروههای اسلامی»، «اسناد ناشناخته متعلق به اخوانالمسلمین» و «اخوان قطبی (منتسب به سید قطب)» اشاره کرد.
چکیدهای از اینمتن در ادامه میآید:
کتاب «نجات یافتگان اخوانی... توبه و انشعاب از گروه تروریستی» توسط انتشارات «کتاب روز» چاپ شده و زمانی منتشر میشود که اخوانیها رقابت داخلی شدیدی را تجربه میکنند و انشعابات در ساختارهای سازمانی اخوان در حال افزایش است. البته آنچه که امروز دارد در داخل سازمان اخوان اتفاق میافتد (بریدن از سازمان توسط اعضاء و یا انشعاب) چیز عجیبی نیست بلکه امری شناخته شده در بین بسیاری از تشکلهای سیاسی، اسلامی و... است، به ویژه اگر آن سازمان دارای اعضاء بسیار بوده و تشکیلاتی گسترده در سطح منطقه یا بین الملل داشته باشد مانند جنبشهای جمعی که گاهی در سطح گستردهای بوجود میآید جنبشهای مردمی، سیاسی، ملی و...
بخشی از کتاب مذکور به زندگینامه تعدادی از جداشدگان از اخوان پرداخته و مؤلف معتقد است که «طرح موضوع جدا شدن برخی اعضای اخوان، چیزی بیش از فراخوانی برای تغییر و تحول اداری و سازمانی در داخل این گروه نیست و جدایی آنها به این معنا نیست که آنها به دنبال ایجاد سازمان جدیدی هستند.» برای پی بردن به اهداف باقی ماندههای اخوان از طرح موضوع انشعاب، باید توجه داشت که در پشت پرده آنها ترجیح میدهند که اخوان با همین وضعیت کنونی و رهبران فعلی باقی بماند. زیرا انشعاب خارجی و اعلام تأسیس سازمانی دیگر با همان اهداف اخوان المسلمین، مشکلات متعددی را برای انشعابیون پدید خواهد آورد.
نویسنده کتاب معتقد است که بوجود آمدن اخوان و بین المللی شدن آن با همین اسم «اخوان المسلمین» و یا با اسمی دیگر اما با همین اهداف؛ بر اساس یک منطق اسلامی واحد شکل گرفته است و این موضوعی است که شورای هماهنگی اخوان در کشورهای عربی و بخش بینالملل سازمان برآن صحه گذاشته است. بنابراین اخوانیها تاکنون هر جایی که بودند بر اساس یک منطق واحد فعالیت میکردند اما به نظر میرسد هم اکنون اوضاع تغییر کرده است به طوری که در تونس حزب النهضه که یک حزب اخوانی است هنگام انجام تغییرات در اساسنامهاش، منافع ملی را اولویت حزب اعلام میکند.
این کتاب همچنین بر پیگیری آرام و با تأمل رویدادهای که اتفاق افتاده و ابعاد آن تاکید میکند و میخواهد با در کنار هم گذاشتن اتفاقات و موضعگیریهای اخوانیها طی سالهای گذشته، پشت پرده رسیدن اعضاء اخوان به این مرحله را برای خوانندگان آشکار کند.
نویسنده در طول این نوشتار تلاش دارد بگوید که اخوان برغم همه مشکلاتی که از زمان تأسیس تاکنون با آن مواجه بوده است از زندان و اعدام و سایر فشارها بر اعضای آن، اما توانسته است همچنان به حیات خود ادامه دهد اما هم اکنون این سازمان در مصر با مشکلاتی بیش از هر زمان دیگری مواجه است زیرا حمایت مردمی را در داخل و خارج مصر از دست داده است و برخی از جدا شدگان از اخوان مصاحبههای را بر ضد اخوان انجام داده و میدهند.
السید بحرانی در ادامه در خصوص موضوع انشعاب در داخل اخوان المسلمین مصر میگوید: به نظر نمیآید در میان اخوان مصر انشعاباتی مثل آنچه در برخی دیگر کشورها انجام شد، دیده شود یعنی یک سازمان کاملا مجزا از سازمان اصلی توسط برخی اعضای اخوان تشکیل شود بلکه در میان باقی ماندگان اخوان مصر، سخن از تجدید ساختار و تغییر و تحولات داخلی است. چون هرگونه انشعاب و تأسیس سازمانی جدید که نامی از اخوان را به یدک بکشد ممکن است با واکنشی تند و سخت مواجه شود که حیاتش را به خطر اندازد.
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