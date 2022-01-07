به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل سلیمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آران و بیدگل با اشاره به شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: ایشان یک همسر نمونه برای حضرت علی (ع) بودند که در طول تاریخ الگوی تمام زنان آزاده جهان هستند.

وی با اشاره به گسترش فضای مجازی در بین مردم به خصوص کودکان و نوجوانان ابراز داشت: متأسفانه با وجود تمام فوایدی که فضای مجازی دارد، آسیب‌هایی هم دارد که باید این آسیب‌ها شناسایی شود.

امام جمعه آران و بیدگل با بیان اینکه دشمن از فضای مجازی برای آسیب رساندن به باورهای مردم استفاده می‌کند، تصریح کرد: لازم است دولت برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هرچه زودتر اقدامات لازم را انجام دهد.

ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای مردم و خانواده‌ها

وی با اشاره به اینکه دولت لازم است تا بسترهای لازم را در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد و تقویت کند، خاطرنشان کرد: مردم و خانواده‌ها هم لازم است سواد رسانه‌ای خود را برای مقابله با تهدیدهای فضای مجازی افزایش دهند.

حجت الاسلام سلیمانی با اشاره به اقدام استکبار جهانی در حذف نام و عکس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از فضای مجازی گفت: این اقدامات ناشی از ترس و واهمه دشمن است ولی استکبار باید بداند شهید سلیمانی نه یک فرد بلکه یک تفکر و مکتب است که فراموش شدنی نیست.

وی با بیان اینکه بعضی‌ها در تلاش هستند تا انقلاب اسلامی و آمریکا را آشتی بدهند، گفت: این فعالیت‌ها نشان از بی اطلاعی این افراد از انقلاب اسلامی و ترویج تفکرات لیبرالی غربی بین آنها است.

امام جمعه آران و بیدگل تاکید کرد: تنها راه مقابله با دشمن حفظ سرمایه‌های عظیم اجتماعی و وحدت در داخل کشور است و با این استراتژی دشمن و استکبار جهانی هیچ حرفی در مقابل عزم و اراده ملت ایران ندارد.