از تأمین بذر و دام سبک تا تامین لوازم خانگی و بسته های معیشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف نوروزی پس از نشست با مهدی دوستی استاندار هرمزگان، اظهار کرد: پیرو سفر معاون اول رییس جمهور به هرمزگان و دستور ویژه وی مبنی بر رفع نیازهای خانوارهای آسیب دیده از زلزله و متعاقب آن وقوع سیل در روزهای اخیر، در دیدار با استاندار هرمزگان، نیازهای استان بررسی شد.

وی با اشاره به تأکید استاندار هرمزگان بر تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان برای دوره کشت آتی گفت: علاوه بر بذر مورد نیاز، علوفه و یونجه به میزان توافق شده در اختیار کشاورزان استان قرار خواهد گرفت.

نوروزی افزود: در زلزله آبان ماه و سیل دی ماه هرمزگان، دام ها و احشام تعدادی از دامداران و اقشار محروم تلف شد که بر اساس توافق صورت گرفته، ۸۰۰ رأس دام سبک برای کمک به آنها توزیع می شود.

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، همچنین گفت: طی زلزله گذشته و سیل اخیر، لوازم ضروری برخی از خانوارها دچار آسیب شد که تدابیر ویژه ای از سوی ستاد اجرایی اندیشیده شده و کمک های لازم در این زمینه انجام می شود.

وی گفت: پنج هزار بسته معیشتی و پروتئینی نیز بین آسیب دیدگان زلزله و سیل اخیر از سوی ستاد اجرایی فرمان توزیع می شود.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز از اهتمام ویژه معاون اول رییس جمهور و عارف نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به منظور حل مشکلات مردم استان هرمزگان و آسیب دیدگان زلزله آبان ماه و سیل اخیر قدردانی کرد.