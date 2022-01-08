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۱۸ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

توزیع ۳۶۰۰ سبد معیشتی و ۲۱۰۰ تخته پتو بین سیل زدگان هرمزگان

توزیع ۳۶۰۰ سبد معیشتی و ۲۱۰۰ تخته پتو بین سیل زدگان هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل کمیته امداد هرمزگان از توزیع ۳۶۰۰ سبد معیشتی و ۲۱۰۰ تخته پتو بین خانواده های مناطق آسیب دیده ناشی از سیل استان خبر داد.

جلیل تراهی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آمار اولیه ۲۱۳۰ خانواده تحت حمایت کمیته امداد دچار خسارت شدند که از این تعداد ۸۰۰ خانواده منازل مسکونی در اثر سیل دچار آسیب شده است.

تراهی، از توزیع مواد غذایی و پتو بین آسیب دیدگان توسط این نهاد خبر داد و گفت: سه هزار و ۶۰۰ سبد معیشتی و دو هزار و ۱۰۰ تخته پتو به ارزش دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان بین خانواده‌های مناطق آسیب دیده ناشی از سیل استان توزیع گردید.

این مقام مسئول یادآور شد: اقلام سبد معیشتی شامل: برنج، روغن، عدس، نخود، رب گوجه، تن ماهی، قند، لوبیا و لپه تهیه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با اشاره به اینکه بیشتر خانواده‌های آسیب دیده از سیل وسایل زندگی شأن دچار آسیب و یا از بین رفته است، تصریح کرد: مردم نوع دوست هرمزگان می‌توانند با واریز کمک‌های خود به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۴۸ در تأمین لوازم ضروری به همنوعان در مناطق سیل زده هرمزگان مشارکت کنند.

کد مطلب 5394664

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