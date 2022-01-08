استقلال تحت تاثیر شوک حذف از آسیا به فکر حفظ صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال امروز دیداری حساس بین تیمهای استقلال و مس رفسنجان در تهران برگزار میشود. این بازی در حالی انجام میشود که آبی پوشان با ۲۹ امتیاز در صدر و مس رفسنجان با ۲۲ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارند.
آبی پوشان که به تازگی با شوک بزرگ حذف از لیگ قهرمانان آسیا مواجه شدهاند، امروز با هدف حفظ صدرنشینی به این میدان میروند و در صورت پیروزی در این دیدار خانگی تحت هر شرایطی با صدرنشینی به استقبال هفته پایانی نیم فصل خواهند رفت.
فرهاد مجیدی که نوار پیروزیهای تیمش با گل دقیقه ۹۳ در بازی با آلومینیوم اراک قطع شد، انگیزه زیادی دارد که بار دیگر تیمش را روی ریل پیروزی باز گرداند و برای این منظور تمام داشتههایش را امروز در اختیار دارد.
وریا غفوری کاپیتان آبی پوشان پس از هفتهها غیبت به شرایط بازی رسیده و حضور او در ترکیب اصلی میتواند تاثیر زیادی روی حرکات تهاجمی این تیم داشته باشد. بازگشت غفوری به ترکیب اصلی آبی پوشان میتواند منجر به استفاده از «کوین یامگا» در پستهای نزدیک به دروازه باشد که این مورد هم به تهاجمیتر شدن آبی پوشان کمک خواهد کرد.
مجیدی که به دلیل بازیهای تدافعی در هفتههای اخیر و به خصوص مقابل آلومینیوم به شدت مورد انتقاد قرار داشت، در نشست خبری پیش از بازی با مس رفسنجان این انتقاد را پذیرفت و وعده بهبود شرایط تیم در فاز تهاجمی را داد.
آبی پوشان همچنان بهترین خط دفاعی لیگ را در اختیار دارند و تجربه نشان داده که گل زدن به این تیم بسیار دشوار است. آنها در ۱۳ هفته تنها ۳ گل خورده اند. در نقطه مقابل مس رفسنجان با ۱۹ گل زده همراه با پرسپولیس دارای بهترین خط حمله است و این دیدار را میتوان تقابل بهترین خطوط حمله و دفاع لیگ دانست. آبی پوشان هم با ۱۸ گل زده دومین خط حمله قوی لیگ را در اختیار دارند.
دیدار استقلال و مس رفسنجان از هفته چهاردهم لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز با قضاوت محمد حسین ترابیان، با کمک محمدرضا ابوالفضلی و آرمان اسعدی در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
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