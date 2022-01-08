بازگشت وریا به ترکیب استقلال/ دغدغه شیرین برای فرهاد

به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان آبی پوشان بعد از هفته‌ها غیبت با اعلام سرمربی این تیم به شرایط بازی رسیده و می‌تواند تیمش را برابر مس رفسنجان همراهی کند.

استقلالی‌ها در هفته‌های اخیر با اینکه امتیازات خوبی جمع‌آوری کرده و همچنان در صدر جدول قرار دارند، اما به دلیل ارائه بازی‌های تدافعی و عدم حضور مستمر در فاز حمله از سوی کارشناسان، پیشکسوتان و هواداران شان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و پر واضح است یکی از عواملی که منجر به عدم حضور مستمر این تیم در فاز تهاجمی شده بود، غیبت وریا غفوری کاپیتان مدافع راست این تیم بود که آبی‌ها عادت دارند پایه گذار عموم حملات تیم شان باشد.

بازگشت غفوری به شرایط آرمانی برای استقلال خوب است و می‌تواند این تیم را در فاز حمله پویا تر نماید، اما این موضوع تبدیل به دغدغه‌ای شیرین برای فرهاد نماید.

در هفته‌هایی که غفوری حضور در ترکیب تیمش را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، کوین یامگا یکی از دو خرید خارجی آبی پوشان است که با زدن ۴ گل بهترین گلزن این تیم است و بعد از اضافه شدنش به این تیم از جمله ثابت ترین بازیکنان در تفکرات مجیدی است، به جای کاپیتان غایب در پست وینگ-بک راست به بازی گرفته می‌شد و بازگشت احتمالی غفوری به ترکیب اصلی منجر به جابجایی این بازیکن از پستی می‌شود که در ۶ بازی اخیر در آن قرار گرفته بود.

این احتمال وجود دارد که مجیدی یک بار دیگر از غفوری در پست وینگر سمت راست استفاده کرده و در این صورت یامگا در پستی نزدیک به دروازه حریف به میدان خواهد رفت و ممکن است به عنوان یکی از دو مهاجم این تیم در کنار ژستد به کار گرفته شود.

غفوری آخرین بار در هفته هفتم و دیدار مقابل صنعت نفت در ترکیب آبی پوشان به میدان رفت که در همان بازی یک پاس گل به امیر حسین حسین زاده داد و در دقیقه ۷۹ جای خود را به امین قاسمی نژاد داد و این آخرین حضور وی در ترکیب استقلال بود. کاپیتان استقلال پس از آن ۶ دیدار این تیم مقابل پرسپولیس، پیکان، سپاهان، پدیده، فولاد و آلومینیوم را از دست داد و با اعلام فرهاد مجیدی برای حضور در ترکیب این تیم مقابل مس رفسنجان به شرایط مناسب رسیده است.

دیدار تیم‌های استقلال و مس رفسنجان از هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز و با میزبانی آبی پوشان در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.