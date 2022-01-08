بانوان ملی پوش ووشو مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، پس از برگزاری مسابقات ووشو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان که به میزبانی جزیره قشم برگزار شد، نفرات برتر این پیکارها به اردوی تیم ملی جهت برگزاری نخستین رقابت درون اردویی دعوت شدند.

این نفرات صبح امروز (شنبه) در مسابقه انتخابی درون اردویی که در آن قهرمانان جهان نیز حضور داشتند، شرکت کرده و در پایان، چهار نفر برتر در اوزان ۵۲- و ۶۰- و ورزشکاران منتخب بسته‌های تالو جواز حضور در اردوی تیم ملی اعزامی به بازی‌های آسیایی هانژو ۲۰۲۲ را بدست آوردند.



بر همین اساس در بخش ساندا و در وزن ۵۲- کیلوگرم الهه منصوریان، سوگند سینکایی، حنانه رستمی و آرزو سلیمی، در وزن ۶۰- کیلوگرم سهیلا منصوریان، مهنا رحیمی، صدیقه دریایی و شهربانو منصوریان و در بخش تالو نیز زهرا کیانی، منیره پناهی، حانیه رجبی، فاطمه حیدری، مهسا سجادی و زهرا جلیلی نفرات مجوز حضور در ادامه اردوها را کسب کردند.