فرشاد عربی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: برای حضور در اردوهای تیم ملی دو پارامتر را در نظر گرفته بودیم که در مجموع ۹ نفر موفق به کسب جواز حضور در اردوی تیم ملی شدند. کسب مدال در مسابقات جهانی شانگهای که از این بخش مجیری، کیانی و رجبی به اردو راه پیدا کردند. پارامتر دوم هم کسب مدال طلا، نقره و یا برنز از مسابقات قهرمانی کشور بود.

مدیرفنی تیم‌های ملی تالو ادامه داد: بازی‌های آسیایی در بخش تالو در چهار بسته برگزار می‌شود که پس از بررسی‌های لازم مشخص شد که ما در بخش «تایچی» شانس کسب مدال نداریم. بر همین اساس در این بخش تالوکاری دعوت نشده است. نفراتی هم که به اردو دعوت شدند نیز از همین سه بخش می‌باشند.

سرمربی تیم ملی در خصوص زمان آغاز اردوهای تیم ملی هم گفت: سوم دیماه زمان ورود به اردوست و تمرینات نیز روز بعد آغاز می‌شود. تا زمان بازی‌های آسیایی نیز ۱۴ مرحله اردو ۱۲ روزه برنامه ریزی شده است. برای انتخاب نفرات دعوت شده نیز سه مرحله مسابقات انتخابی برگزار می‌کنیم تا بهترین نفرات برای حضور در این بازی‌ها به ترکیب تیم ملی برسند.

وی با بیان اینکه ناشتن دیدار تدارکاتی بزرگترین مشکل تیم‌های ملی ووشوست، اظهار داشت: بر خللاف رشته‌های المپیکی، تمام رویدادهای ووشو در دوران پاندومی کرونا لغو شد. آخرین میدانی که ووشوکاران حضور داشتند، رقابتهای قهرمانی جهان در شانگهای چین سال ۲۰۱۹ بود. یعنی در بازی‌های آسیایی ووشوکاران ما بعد از سه سال به میدان مسابقه برمی گردند و همین موضوع کار را با دشواری‌های خاصی مواجه ساخته است.

عربی در مورد حضور در یک رویداد تدارکاتی و یا اردوی مشترک خارجی هم گفت: متأسفانه هیچ تورنمنتی در دنیا برگزار نمی‌شود. بدون شک اگر قبل از این بازی‌ها بتوانیم در یک تورنمنت شرکت کنیم که خیلی مفید خواهد بود. در مورد اردوی مشترک هم که با توجه به هزینه سنگین این دست سفرها، در صورتی که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش حمایت کنند، امکان پذیر خواهد بود.

مدیرفنی تیم‌های ملی ووشو در پایان گفت: در جریان مسابقات قهرمانی کشور شاهد یک اتفاق خاص بودیم و آن درخشش چهره‌های جوان و با آتیه بود. نفراتی که سالهای گذشته فدراسیون سرمایه گذاری خوبی روی آنها داشته و اکنون شاهد تبلور این آینده نگری روی تالو فیلد کشوری بودیم. ووشو ایران در بخش تالو پتانسیل بالایی دارد و من با دیدن این همه استعداد ناب به آینده خیلی امیدوار شدم.