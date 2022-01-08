تراکتورسازی مستحق برتری مقابل فجر بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز عصر شنبه در نشست خبری پس از بازی این تیم مقابل فجرشهیدسپاسی شیراز گفت: امتیاز این دیدار برای هر دو تیم بسیار اهمیت داشت و ما در نیمه نخست بهتر کار کردیم اما در نیمه دوم این تیم فجر بود که در یک مقطع ۱۵ دقیقه‌ای بهتر از ما کار کرد و توانستند به گل برسند.

زونمیر سولدو در ادامه افزود: پس از گل تیم فجر عملکرد بهتری ارائه کردیم و موفق شدیم بازی را به تساوی بکشانیم اما در مجموع مستحق پیروزی در این دیدار بودیم.

سرمربی تراکتورسازان با اشاره به کیفیت بد زمین حافظیه از عملکرد شاگردان خود ابراز خرسندی کرد و بیان داشت: این زمین مناسب لیگ برتر نیست و باید شرایط آن بهتر شود و تجربه برخی بازیکنان ما برای این مسابقات کم است اما در مجموع از عملکرد آنها رضایت دارم.

سولدو افزود: تیم ما در ابتدای فصل خوب بدنسازی نشده و اکنون نیز فرصت اینکار وجود ندارد اما سعی داریم تیم خود را در نیم فصل تقویت کنیم تا عملکرد بهتری در نیم فصل دوم از خود نشان دهیم.

به گزارش مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، بعدازظهر شنبه در ورزشگاه حافظیه مقابل فجرشهیدسپاسی شیراز به تساوی یک بر یک دست یافت.