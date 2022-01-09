ایران درگیر پیک اومیکرون خواهد شد/بازگشایی مدارس به تعویق بیافتد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جماعتی، در حاشیه جلسه کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به مصوبات جلسه روز یکشنبه، اظهار داشت: جلسه امروز کمیته علمی درباره بحث واکسیناسیون و تست‌های تشخیصی بود. همچنین آخرین اطلاعاتی که درباره اومیکرون وجود دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت. باید توجه کرد که با توجه به شیوع اومیکرون در کشورهای جهان و در کشورهای اطراف ما از جمله در بحرین و کویت، به نظر می‌رسد که ما در چند هفته آینده شاهد پیک اومیکرون باشیم.

وی افزود: بر همین اساس با توجه به بحث اومیکرون که در کشور وجود دارد و در چند هفته آتی شاهد پیک جدیدی هستیم، توصیه اعضای کمیته به صورت مصوب این بود که حتماً بر تزریق دوز سوم تاکید شود و این اقدام صورت گیرد. با توجه به اینکه اکنون حدود ۹ میلیون نفر در کشور ما دوز سوم را تزریق کردند، نیاز است که ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر دیگر وارد تزریق دوز سوم شوند و حتماً دوز سوم را تزریق کنند.

جماعتی ادامه داد: همچنین بر روی واکسیناسیون افراد ۱۲ تا ۱۸ سال تاکید شد، افرادی که دو دوز را تزریق کردند، حتماً دوز سوم را تزریق کنند. با توجه به اینکه شیوع اومیکرون در افراد جوان‌تر بیشتر است. بنابراین واکسیناسیون آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی گفت: در عین حال در جلسه امروز بر واکسیناسیون سنین ۵ تا ۱۱ سال هم تاکید شد. مجدداً موضوع در کمیته علمی بررسی شد و لزوم واکسیناسیون در کودکان ۵ تا ۱۱ سال به چند دلیل مشخص شد؛ یکی اینکه در دنیا واکسیناسیون علیه کرونا را روی این سنین انجام دادند، همچنین بر اساس مطالعات کارایی واکسیناسیون در این سنین و ضرورت آن مشخص شده و عوارض بسیار کمی هم داشته است. بنابراین با توجه به اینکه عوارض جدی نداشته، به نظر می‌رسد که این واکسیناسیون می‌تواند مؤثر باشد.

وی افزود: نکته دیگر این است که با توجه به اینکه حدود ۱۰ درصد جامعه ما در سن ۵ تا ۱۱ سال هستند، واکسیناسیون این افراد می‌تواند از ایجاد پیک و چرخش ویروس در جامعه جلوگیری کند. نکته دیگر هم این است که با توجه به اینکه بحث بازگشایی مدارس مطرح است، بنابراین انجام واکسیناسیون یکی از ضرورت‌هایی است که حتماً باید انجام شود. با توجه به اینکه اگر مدارس باز شده اما کودکان واکسینه نباشند، با توجه به اوج اومیکرونی که در سنین کودکان بیشتر دیده می‌شود، می‌تواند خودش یک بحث بسیار مؤثری را به وجود آورد که باعث به وجود آمدن بیماری در بین اطفال باشد.

جماعتی گفت: مطالعات کشورهای دیگر هم نشان داده که اطفال حدود ۳۰ درصد بر اثر اومیکرون گرفتار شدند و یک‌سوم این‌ها در بیمارستان‌ها بستری شدند. با توجه به محدودیت تخت‌های ای سی یو در کشور ما برای اطفال، این موضوع یکی از مواردی است که اگر مدارس باز شوند اما واکسن در این سنین تزریق نشود و این افراد گرفتار شده و خدایی نکرده نیاز به آی سی یو داشته باشند، در کل کشور می‌تواند یک بحران را ایجاد کند. به همین دلیل ضرورت واکسیناسیون ۵ تا ۱۱ سال باز هم مورد تاکید کمیته علمی قرار گرفت.

وی افزود: نکته دیگر این است که با توجه به اینکه اومیکرون در کشورمان تقریباً دارد شیوع پیدا می‌کند و در دو تا سه هفته آینده به احتمال زیاد به پیک خودش می‌رسد، کمیته علمی در نظر گرفت که حتماً بحث بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به تعویق بیافتد و این بازگشایی انجام نشود تا دو سه هفته آینده مشخص شود که در کجای کار هستیم. پیش‌بینی‌های متخصصین اپیدمیولوژی و آمار و اعضای کمیته علمی این است که طی دو سه هفته آینده با پیک اومیکرون در کشور مواجه خواهیم شد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها کار معقولی باشد. باید احتیاطات لازم را داشته باشیم.

وی درباره تعداد مبتلایان به اومیکرون در کشور تا کنون نیز گفت: طبق گزارش‌ها بر اساس آزمایش‌های انجام شده حدود ۵۰۰ بیمار را گزارش کردند که بر اساس آزمایش‌هایی است که در آزمایشگاه‌های ما است که تقریباً ۲۷ درصد از کل تست‌هایی که انجام شده در هفته گذشته، مربوط به اومیکرون بوده است که نشان می‌دهد که در عرض یک هفته اینقدر افزایش یافته که می‌تواند در چند هفته دیگر به پیک خودش برسد.