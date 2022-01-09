اهدای عضو کودک ۹ ساله به دو بیمار کرمانی جان دوباره بخشید

رضا جعفری در گفتگو با مهر اظهارداشت: متأسفانه یک دختر بچه ۹ ساله به نام فاطمه قاسمی در رفسنجان دچار مرگ مغزی شد و با رضایت خانواده این کودک عصر یکشنبه کلیه‌های این کودک به دو بیمار نیازمند پیوند داده شد.

وی تصریح کرد: اعضای بدن این کودک که با فداکاری پدر و مادرش اهدا شده بود به دو کودک ۷ و ۱۲ ساله پیوند داده شد و از مرگ حتمی نجات یافتند.

جعفری با تشکر از خانواده فاطمه گفت: باید فرهنگ اهدای اعضا در کشور و استان کرمان گسترش یابد تا بتوانیم جان بیماران بیشتری را نجات دهیم.

وی گفت: اعضای ۱۹۹ بیمار مرگ مغزی تاکنون در کرمان اهدا شده است.