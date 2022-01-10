وضعیت پروژه های مهم عمرانی شهرستان بهمئی مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث حاجی زاده در جلسه بررسی وضعیت مهمترین پروژههای عمرانی شهرستان بهمئی از عملکرد برخی از پیمانکاران و عوامل اجرایی این طرحها و به تعویق افتادن زمان بهره برداری طرحهای بزرگ این شهرستان انتقاد کرد.
حاجی زاده گفت: مشکلات پیش روی بیمارستان ۳۲ تخت خوابی شهر لیکک، سد ایلی آباد، طرح آبرسانی سد کوثر به لیکک و حومه، طرح مجموعه مصلی شهر و راهای ارتباطی شهرستان بهمئی به استان خوزستان و شهرهای همجوار به زودی با حضور کارشناسان مرتفع شود.
فرماندار بهمئی هم در این نشست از عملکرد عوامل اجرایی این طرحها در گذشته و عدم خدمت رسانی به موقع به مردم این شهرستان به شدت انتقاد کرد.
علی محمدی با بیان اینکه، در زمینه راکد ماندن طرحها، به طول انجامیدن عملیات فنی، تأخیر در تأمین تجهیزات، کند بودن فرایند اجرایی این طرحها و عدم مدیریت صحیح در گذشته کوتاهی و سهل انگاری شده است افزود: مردم شهرستان بهمئی از وعده و وعیدهای تکراری و عمل نشدن به تعهدات خسته شدند و از این پس حق و حقوق آنها را با جدیت پیگیری خواهم کرد.
وی با اشاره به اینکه بیمارستان ۳۲ تخت خوابی شهر لیکک در زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع با زیربنای چهار هزارمترمربع در دست ساخت است گفت: اعتبار اولیه این طرح بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی بوده است.
فرماندار بهمئی با بیان اینکه مردم این شهرستان به دلیل مسافت زیاد با شهرهای همجوار، کمبود بیمارستان، هزینههای سنگین درمان، خطرات و تصادفات جادهای و سختی پذیرش در استانهای همجوار با مشکل شدید مواجه هستند افزود: سهل انگاریهای گذشته مشکلاتی را در خدمت رسانی به مردم ایجاد کرده است که به منظور رفع این مشکل با جدیت پیگیر احداث، تکمیل و بهره برداری این طرح هستیم و هیچ گونه سهل انگاری در زمینه تأخیر در زمان بهره برداری این طرح پذیرفته نیست.
محمدی با اشاره به اینکه، در شهرستان بهمئی بیمارستان وجود ندارد و بیماران این شهرستان برای مداوا به استانهای همجوار به ویژه بهبهان مراجعه میکنند، تکمیل و تجهیز این مرکز از مهمترین دغدغهها و اولویتهای فرمانداری است.
وی با اشاره به ضرورت خدمت رسانی هرچه بهتر در حوزه سلامت و بهداشت و درمان برای مردم شهرستان بهمئی، بر بهره برداری هر چه سریعتر این طرح تاکید کرد و گفت: تأمین پزشک متخصص و برخی تجهیزات این بیمارستان برای بهره مندی مردم این دیار امری ضروری است.
فرماندار بهمئی یکی از نیازمندیهای اساسی و با تاخیرترین طرحها را، طرح آبرسانی سد کوثر به شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی و روستاهای حومه برشمرد و گفت: مردم شهرستان بهمئی از مسئولان انتظار دارند علاوه بر تسریع فوری در اجرای عملیات این طرح، تا زمان بهره برداری از این طرح بزرگِ ملی برای تامینِ آب شرب شهر لیکک چارهای بیندیشند.
محمدی با اشاره به اینکه طرح بزرگِ ملی آبرسانی سد کوثر به بهمئی، مشکل کمبود آب شرب شهری و روستایی و بخشی از آب صنعتی این شهرستان را برطرف میکند، ولی از گذشته تاکنون برای تکمیل این طرح با قدامی صورت نگرفته است گفت: به علت مشکلات اعتباری، این طرح در سالهای گذشته پیشرفت فیزیکی مناسبی نداشته است، اما انتظار میرود مسئولان استانی در این زمینه اقدام فوری صورت دهند.
وی با بیان اینکه، تاکنون ۲۰ کیلومتر از این طرح اجرا شده و ۳۲ کیلومتر دیگر از کل طرح باقی مانده است افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته در حال رایزنی برای برطرف کردند مشکلات اجتماعی و تملک در حوزه خوزستان هستیم.
وی با اشاره به اینکه، جهت اجرای کامل این طرح بیش از ۳۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و بهره برداری و خرید لوله و لوله گزاری طرح مورد نیاز هست گفت: این طرح دارای دو ایستگاه پمپاژ و چهار مخزن است که سه مورد از مخزنها احداث شد و برای ساخت یک مخزن و دو ایستگاه جدید با پیمانکار قرارداد منعقد شد.
فرماندار بهمئی، با اشاره به اینکه طرح آبرسانی به لیکک و روستاهای مسیر از سد کوثر از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و باید تلاش شود در آینده نزدیک مردم شهرستان ۵۰ هزار نفری بهمئی از آب سد کوثر بهرهمند شوند.
وی افزود: این طرح در مسیری به طول ۵۵ کیلومتر و با اختلاف ارتفاع حدود ۴۰۰ متر و پیش بینی توسعه جمعیت تا افق ۱۴۲۰ طراحی شده است.
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