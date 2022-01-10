نیم هکتار از اراضی کشاورزی پردیس آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قریشی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی افزود: به منظور اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۴۹ مورد ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری در روستاهای گلخندان قدیم، گلخندان جدید، کرد نبرد و زردستان از توابع بخش بومهن پردیس تخریب و طی آن پنج هزار متر مربع از اراضی مرغوب کشاورزی به حالت اولیه بازگشت.

وی ادامه داد: این ساخت و سازهای غیر مجاز به طور عمده به صورت چهار دیواری احداث شده بود که با حضور عوامل انتظامی، جهاد کشاورزی، نماینده فرمانداری و مسؤولان جهاد کشاورزی به طور کامل تخریب و اراضی کشاورزی به حالت اولیه بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی پردیس گفت: برخی از افراد سودجو از غفلت مردم استفاده کرده و اراضی کشاورزی را به عنوان باغ ویلا با قیمت گزاف به فروش می‌رسانند، از این رو از خریداران درخواست می‌شود تا پیش از هر گونه معامله، وضعیت کاربری زمین را از جهاد کشاورزی استعلام کنند.