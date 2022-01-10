کره شمالی پرتابه نامشخصی را به سمت دریا شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاب کره جنوبی بامداد سه شنبه به نقل از منابع نظامی گزارش داد که کره شمالی پرتابه نامشخصی را به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است.

بر اساس این گزارش، ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی جزئیات بیشتری را در خصوص این پرتابه اعلام نکرده است.

این در حالی است که کره شمالی پنج شنبه گذشته از آزمایش یک فروند موشک فراصوت که نخستین آزمایش موشکی پیونگ یانگ در سال ۲۰۲۰ به شمار می‌رفت، خبر داده بود.

پیونگ یانگ اعلام کرد که این موشک پس از طی مسافتی ۷۰۰ کیلومتری با دقت به هدف اصابت کرد.

براساس اعلام رسانه‌های کره شمالی، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در زمان آزمایش این موشک، در محل شلیک حاضر نبود.

این آزمایش پس از پرتاب موشک بالستیک جدید توسط پیونگ یانگ در اکتبر سال گذشته، اولین آزمایش موشکی کره شمالی در سال ۲۰۲۲ بود.

پیونگ یانگ از سال ۲۰۱۸ به دنبال فشارهای بین المللی، ممنوعیت یک جانبه آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد را رعایت کرده است، اما از آن زمان تاکنون تسلیحات تاکتیکی با برد کوتاه‌تر را آزمایش می‌کند. گفته می‌شود که موشک‌های کره شمالی می‌توانند از سامانه‌های پدافند هوایی کره جنوبی فرار کنند.