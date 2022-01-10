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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۳:۰۸

منابع خبری اعلام کردند؛

کره شمالی پرتابه نامشخصی را به سمت دریا شلیک کرد

کره شمالی پرتابه نامشخصی را به سمت دریا شلیک کرد

منابع خبری بامداد سه شنبه از اقدام کره شمالی در شلیک پرتابه نامشخصی به سمت دریای ژاپن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاب کره جنوبی بامداد سه شنبه به نقل از منابع نظامی گزارش داد که کره شمالی پرتابه نامشخصی را به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است.

بر اساس این گزارش، ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی جزئیات بیشتری را در خصوص این پرتابه اعلام نکرده است.

این در حالی است که کره شمالی پنج شنبه گذشته از آزمایش یک فروند موشک فراصوت که نخستین آزمایش موشکی پیونگ یانگ در سال ۲۰۲۰ به شمار می‌رفت، خبر داده بود.

پیونگ یانگ اعلام کرد که این موشک پس از طی مسافتی ۷۰۰ کیلومتری با دقت به هدف اصابت کرد.

براساس اعلام رسانه‌های کره شمالی، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در زمان آزمایش این موشک، در محل شلیک حاضر نبود.

این آزمایش پس از پرتاب موشک بالستیک جدید توسط پیونگ یانگ در اکتبر سال گذشته، اولین آزمایش موشکی کره شمالی در سال ۲۰۲۲ بود.

پیونگ یانگ از سال ۲۰۱۸ به دنبال فشارهای بین المللی، ممنوعیت یک جانبه آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد را رعایت کرده است، اما از آن زمان تاکنون تسلیحات تاکتیکی با برد کوتاه‌تر را آزمایش می‌کند. گفته می‌شود که موشک‌های کره شمالی می‌توانند از سامانه‌های پدافند هوایی کره جنوبی فرار کنند.

کد مطلب 5396896

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    نظرات

    • FR ۰۴:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      آقا جان دست از این افراط و تفریطها بردارید یک سری به کوچه بازار بزنید و سوال کنید پرتابه یعنی چه؟ ولی موشک را همه می فهمند شما قصدتان از استفاده از کلمات من درآوردی که قابل فهم عموم نیست چیست؟ بنده کلی سواد دارم بیشتر اوقات برای یافتن بعضی از کلمات من در آوردی مجبورم به فضای مجازی مراجعه کرده و تا

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