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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۸:۱۷

پیگیری مهر؛

آب برخی از مناطق سیل زده لامرد قطع است/ مردم «خیرگو» بی آبند

آب برخی از مناطق سیل زده لامرد قطع است/ مردم «خیرگو» بی آبند

لامرد -  قریب به ۱۰ روز از وقوع سیل گذشته است و قطعی آب، مردم منطقه خیرگو در شهرستان لامرد را به شدت رنج می‌دهد و وعده های متولیان برای آبرسانی هنوز محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با وقوع سیل در جنوب و جنوب غرب فارس، برخی از تأسیسات برق و آب این شهرستان‌ها نیز دچار خسارت شد.

یکی از تاسیساتی که سیل و بارش باران از کار انداخت، تجهیزات آبرسانی به منطقه خیرگو در شهرستان لامرد بود.

مدیران قول داده بودند که به سرعت آب دوباره وارد شبکه شود اما تا روز سه شنبه هنوز خبری از ورود آب نیست.

آب برخی از مناطق سیل زده لامرد قطع است/ مردم «خیرگو» بی آبند
تجهیزات آسیب دیده شبکه آبرسانی

یکی از اهالی خیرگو در گفت وگو با خبرنگار مهر در لامرد اظهار داشت: چاهی که قرار بود برای تأمین آب وارد مدار شود متأسفانه با کمبود آب مواجه شد.

محمد جعفری افزود: مردم خیرگو پس از باران سیل آسای یک هفته قبل هنوز بی آب هستند.

او گفت: مردم ما بسیار مراعات کردند اما باید مظلومیت مردم خیرگو شنیده شود و هرچه سریع‌تر آب وارد شبکه شود.

کد مطلب 5396910

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