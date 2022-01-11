به گزارش خبرنگار مهر، مریم اسماعیلی فرد صبح سه‌شنبه در جمع مشاورین امور بانوان و خانواده دستگاه‌ها به عنوان اعضای ستاد گرامیداشت هفته زن و روز مادر در استان البرز اظهار کرد: برنامه‌های تدوین شده در سه سطح درون دستگاهی, بین دستگاهی و عموم مردم و در قالب موضوعی فرهنگی, سیاسی, اجتماعی و اقتصادی برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: ضروری است از مناسبت مبارک پیشرو و قرابت آن با ایام پیروزی انقلاب اسلامی جهت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان استفاده کنیم و برنامه‌ریزی و اجرا با مشارکت مردم و برای مردم انجام شود و دستگاه‌های دولتی نقش میانداری ایفا کنند.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری البرز متذکر شد: از جمله برنامه‌های این هفته به تاسی از بانوی دوعالم حضرت زهرا (س) ترویج سنت احسان و همدلی با گروه‌های کمتر برخوردار و آسیب‌پذیر زنان و دعوت عموم بانوان به خیرات ماندگار می‌باشد و برنامه‌ها با رعایت عدالت توزیعی در سطح استان اجرا خواهد شد.

وی متذکر شد: هفته گرامیداشت مقام زن و خانواده دوم لغایت هشتم بهمن برگزار می‌شود و تاکنون اجرای ۷ برنامه بزرگ عمومی، ۱۰ برنامه بین دستگاهی و ۷۱ برنامه دستگاهی ویژه این ایام نهایی شده است.