قاتل از چوبه دار رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حداد اظهار داشت: پنج سال پیش در یکی از شهرستان‌های استان در پی بروز اختلاف و مشاجره بین یک زن و شوهر که موجب درگیری و نزاع شد، زن توسط همسرش به قتل رسیده بود.

وی افزود: با تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، در نهایت رای بر محکومیت متهم به قصاص نفس، در یکی از شعب دادگاه های کیفری یک استان یزد صادر شد.

رئیس اداره توسعه حل اختلاف استن یزد با اشاره به تلاش برای اصلاح ذات البین در این پرونده، اظهار داشت: با همت اعضا و کارکنان شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف شهرستان یزد ویژه زندانیان و مشارکت صلح یاران، سرانجام محکوم این پرونده پس از گذشت پنج سال از مجازات قصاص با چوبه دار رهایی یافت.

حداد، قصاص را حق اولیای دم ذکر کرد و گفت: اما شیرینی عفو و گذشت و معامله با خدا است که انسان از حق مسلم و قانونی خود می گذرد و حیات دوباره ای به یک انسان می بخشد.

وی تصریح کرد: با گذشت از قصاص، امید به زندگی و جانی دوباره به یک محکوم به اعدام بخشیده می شود اولیاء دم نیز مشمول دعای خیر زندانی و خانواده او قرار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون هفت پرونده از پرونده های محکومان به قصاص نفس، با همت اعضا و کارکنان افتخاری به سازش قطعی منتهی شده است.