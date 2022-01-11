پنجمین جشنواره ملی برفی دنا در پیست اسکی کاکان یاسوج برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طالبی پور افزود: جشنواره برفی با نام و یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در نیمه دوم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

وی ایجاد روحیه نشاط و شادی در بین مردم، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و نمایش آداب و رسوم سنتی مردم در پخت غذاهای محلی را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره دانست.

طالبی پور گفت: این جشنواره در دو بخش مسابقات ورزشی ازجمله مسابقه تندیس‌های برفی، مسابقه اسکی نمایشی و اسنوبرد، مسابقه اسکی، مسابقه برف پیمایی و مسابقه عکاسی و پخت غذاهای محلی برگزار می‌شود.

وی افزود: برای هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره به همکاری همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد نیاز است.