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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۲۶

معاون وزیر ارشاد:

مکتب سلیمانی باید در فرهنگ و هنر تجلی کند

مکتب سلیمانی باید در فرهنگ و هنر تجلی کند

کرمان - معاون امور هنری وزارت ارشاد بر گسترش و توسعه فرهنگ شهادت و مکتب سلیمانی در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سالاری صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی در کرمان اظهار داشت: اینکه صدها هنرمند در چنین جشنواره‌ای دور هم جمع می‌شوند و به خلق اثر می‌پردازند کاری بسیار ارزشمند و قابل توجه است که باید گسترش یابد.

وی افزود: توجه بیشتر به ارزش‌ها و داشته‌های فرهنگی مان در تولید آثار بسیار مهم است و در این میان شهادت و مکتب سلیمانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سالاری افزود: شهدا و به ویژه شهید سلیمانی گنج‌های پایان ناپذیری هستند که پرداختن به ابعاد مختلف زندگی آنها و فرهنگ سازی در جامعه امری ضروری است.

وی تاکید کرد که رفتار و گفتار شهدای ما ربانی بود و استخراج چنین گنج‌هایی از دل فرهنگ بسیار مهم است.

کد مطلب 5397235

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