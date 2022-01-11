مکتب سلیمانی باید در فرهنگ و هنر تجلی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سالاری صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی در کرمان اظهار داشت: اینکه صدها هنرمند در چنین جشنواره‌ای دور هم جمع می‌شوند و به خلق اثر می‌پردازند کاری بسیار ارزشمند و قابل توجه است که باید گسترش یابد.

وی افزود: توجه بیشتر به ارزش‌ها و داشته‌های فرهنگی مان در تولید آثار بسیار مهم است و در این میان شهادت و مکتب سلیمانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سالاری افزود: شهدا و به ویژه شهید سلیمانی گنج‌های پایان ناپذیری هستند که پرداختن به ابعاد مختلف زندگی آنها و فرهنگ سازی در جامعه امری ضروری است.

وی تاکید کرد که رفتار و گفتار شهدای ما ربانی بود و استخراج چنین گنج‌هایی از دل فرهنگ بسیار مهم است.