مکتب سلیمانی باید در فرهنگ و هنر تجلی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سالاری صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی در کرمان اظهار داشت: اینکه صدها هنرمند در چنین جشنوارهای دور هم جمع میشوند و به خلق اثر میپردازند کاری بسیار ارزشمند و قابل توجه است که باید گسترش یابد.
وی افزود: توجه بیشتر به ارزشها و داشتههای فرهنگی مان در تولید آثار بسیار مهم است و در این میان شهادت و مکتب سلیمانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
سالاری افزود: شهدا و به ویژه شهید سلیمانی گنجهای پایان ناپذیری هستند که پرداختن به ابعاد مختلف زندگی آنها و فرهنگ سازی در جامعه امری ضروری است.
وی تاکید کرد که رفتار و گفتار شهدای ما ربانی بود و استخراج چنین گنجهایی از دل فرهنگ بسیار مهم است.
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