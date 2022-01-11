خبرگزاری مهر – گروه استانها: اعلام نتایج آزمایشات اندازه گیری سموم کشاورزی محصولات گلخانهای استان یزد قرار بود آخر هفته گذشته اعلام شود. معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مسئولیت اعلام این نتایج را به عهده داشت.
قرار بود این اطلاعات بعد از ارائه به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفته و اطلاع رسانی عمومی صورت گیرد.
نتیجه آزمایشات سم شناسی آماده است
این اطلاعات در حال حاضر در اختیار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارد اما با توجه به مطالبات مالی آزمایشگاه مجری، انجام آزمایشات، در گیر و دار پرداخت هزینه از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان، باقی مانده و اعلام نشده است.
چندی پیش تصاویر ناشی از بازگشت محصولات گلخانهای به طور شاخص فلفل دلمهای محصول گلخانههای استان یزد در فضای مجازی خبر ساز شد. البته این خبر در سطح کشور مطرح بود و بازگشت این محصولات از کشورهای مقصد صادرات، خسارت جبران ناپذیری به کشاورزان وارد کرد.
گلایه گلخانهداران از مشخص نبودن استانداردها
آنها از مسئولان به ویژه سازمان جهاد کشاورزی انتظار داشتند که استانداردهای لازم برای تائید محصولات صادراتی را به کشاورزان اعلام کنند تا این خسارتها دوباره به بار نیاید.
اینجا بود که پای آزمایش میزان سموم استفاده شده برای تولید محصولات گلخانهای به صورت جدی در سطح کشور و به ویژه در استان یزد به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید محصولات گلخانهای مورد توجه قرار گرفت.
با حضور کارشناسان سازمان غذا و داروی کشور، نمونه برداری از گلخانهها و نوع محصول به انتخاب کارشناسان انجام شد و نمونهها برای آزمایش به آزمایشگاه تخصصی تهران ارسال شد چرا که یزد فاقد آزمایشگاه سم شناسی است.
مشت نمونه خروار نیست
در این حین جهاد کشاورزی با گلایه از اینکه مشت نمونه خروار نیست، از کارشناسان خواست از اعلام نظر کلی درباره محصولات کشاورزی گلخانهای پرهیز کرده و با نمونه برداری از گلخانههای تولید کننده محصولات در هر استان، نظر دهند.
همه این مراحل طی شد و نمونه برداری انجام شد و نمونهها در آزمایشگاه تست شد و معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد در اولین نشست خبری در جمع خبرنگاران اعلام کرد که نتیجه سم شناسی محصولات گلخانهای استان طی یکی دو روز آینده یعنی تقریباً امروز اعلام میشود.
بهروز حیدری افزود: با توجه به اینکه آزمایشگاه سم شناسی در استان نداریم، نمونهها به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال شده و نتیجه نهایی به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام خواهد شد.
اعلام حد مجاز باقی مانده سموم از سال ۱۳۹۸
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی برای اعلام عمومی نتایج آزمایشات سم شناسی محصولات گلخانهای استان خبر داده و افزود: به محضی که این اطلاعات در اختیار سازمان قرار بگیرد، به اطلاع عموم خواهد رسید.
محمدحسین ملانوری پیش از این بارها به کلی گویی در مورد کیفیت محصولات گلخانهای و نمونه برداری از سطح عرضه محصولات گلایه کرده بود و این بار هم بر این موضوع تاکید کرد.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۸ لیست حد مجاز باقی مانده سموم و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی و گلخانهای استان در پایگاه اطلاع رسانی اداره حفظ نباتات بارگذاری شده است.
ملانوری گفت: کشاورزان محصول را به صورت آزاد از مراکز عرضه خریداری میکنند اما سمومی که عرضه میشود مورد نظارت و بازرسی سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و مجاز است و در صورت مشاهده سموم غیرمجاز به عرضه کننده برخورد میشود.
تعیین حد مجاز استفاده از ۲۰۳ سم
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد اعلام کرد: جهاد کشاورزی استان یزد نسبت به تعیین حد مجاز مصرف ۲۰۳ سم در تولید ۸۰ محصول کشاورزی استان اقدام کرده است و هر کس ادعایی مبنی بر سمی بودن تولیدات کشاورزی استان دارد میتواند با مستندات به سازمان مراجعه کند اما ادعای کلی را رد میکنیم.
وی از اعلام نتیجه نهایی آزمایشات سم شناسی اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: قرار بود نتیجه نمونه برداری صورت گرفته از گلخانههای استان یزد به ویژه محصول فلفل دلمهای به دانشگاه علوم پزشکی یزد و سپس جهاد کشاورزی استان اعلام شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
جواب آماده اما در گروه پرداخت هزینه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اما از آماده بودن نتایج آزمایشات سم شناسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: آزمایشات برای پرداخت هزینه آزمایش از سوی سازمان جهاد کشاورزی به استان اعلام نشده است.
خطیبی با بیان اینکه آزمایشگاه خصوصی این تست اندازه گیری سموم را انجام داده است و هزینه آن باید پرداخت شود، گفت: تا زمانی که این هزینه از سوی سازمان جهاد کشاورزی پرداخت نشود، نتیجه اعلام نخواهد شد.
وی اما از تجهیز استان به آزمایشگاه مجهز سم شناسی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: ساخت این آزمایشگاه با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان از مصوبات دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است که امیدواریم هر چه زودتر شاهد راه اندازی آن باشیم تا خدمات با تعرفه دولتی انجام شود.
بده بستانهای مالی برای اعلام نتیجه آزمایشی که هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده بسیار مهم است و بازار داخل و خارج را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، مایه تأسف است و امید است که با تعامل بین دستگاههای، این مشکل حل شود تا هر چه زودتر تکلیف کیفیت محصولات گلخانهای استان مشخص شود.
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