به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگاران گفت: نمایندگان مجلس در برخی موضوعات مرتبط با عملکرد وزارت اقتصاد سوالاتی داشتند که با حضور معاونین وزارتخانه با جزییات و تفصیل پاسخ داده شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین سوالاتی در حوزه مسائل بانکی و گمرکات، اموال تملیکی از سوی نمایندگان مطرح شد که توضیحات لازم ارائه شد و در اکثر موارد به اقناع نمایندگان منجر شد.

خاندوزیدر ادامه عملکرد وزارت اقتصاد برای اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقلاب را از جمله سوالات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: ما در سه بند بیانیه در ارتباط با اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد و کمک به رشد علمی و پژوهشی کشور وظایفی را در وزارت اقتصاد به طور مستقیم و در سایر ابعاد هم غیرمستقیم داشتیم.

وی بیان کرد: در این جلسه درباره عملکرد چهار ماه گذشته دولت برای کاهش تورم نقطه به نقطه، حرکت به سمت توزیع عادلانه‌تر تسهیلات و منابع در کشور و همچنین شفافیت در عرصه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، مبارزه با فساد توضیحاتی ارائه شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سایر حوزه‌ها مانند موضوع بازار سرمایه، حمایت از سهامداران خرد و همچنین حوزه‌های خزانه و خزانه‌داری و واریز هزینه‌هایی که مربوط به بخش‌های کتابخانه‌های کشور و استان‌های مختلف بود هم پاسخ‌های ارائه شد که اغلب سوال کنندگان قانع شدند.

خاندوزی با بیان اینکه بورس آیینه تمام نمای اقتصاد ایران است و همه بخش‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی تحولات خارجی و داخلی کشور در آینه بورس منعکس می‌شود، گفت: وظیفه دولت این است که در سازماندهی شفاف، رقابتی با نقدینگی و نقد بودن در بازار سهام، مبارزه با مفاسد احتمالی و حمایت از سهامداران خرد تلاش کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برخی از نمایندگان دغدغه‌هایی داشتند مبنی بر اینکه اجزای ۱۰ بسته پیشنهادی دولت که در ستاد اقتصادی برای صنایع بورسی تصویب شده بود، بازتابی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نداشته است.

وی اضافه کرد: با توجه به اصراری که وزارت اقتصاد و سازمان بورس داشت و موافقت رئیس جمهور، بنا شد به غیر از اجزایی که مابه‌ازای بودجه‌ای ندارد و کاملاً قابل پیاده‌سازی است، اجزایی که نیازمند درج در بودجه است، در مصوبه رسمی و با امضای رییس‌جمهور به مجلس ابلاغ شود که رسما به عنوان پیام دولت در حمایت از صنایع بورسی در زمره مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار خواهد گرفت.