برخی طرف های مذاکره کننده برای همسایگان مان نگرانی ایجاد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیرعبداللهیان که در رأس یک هیأت سیاسی، به عمان و قطر سفر کرده بود، وارد کشور شد.

امیر عبداللهیان در سفر به عمان با معاون پادشاه و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد و در سفر به قطر نیز با امیر قطر و وزیر خارجه این کشور دیدار داشت.

امیرعبداللهیان در خصوص دستاورد دومین مقصد سفر منطقه‌ای خود به دوحه گفت: گفتگوهای دو جانبه در خصوص موضوعات مختلف روابط ایران و قطر یکی از محورهای گفتگو با مسئولان سیاسی قطر بود.

به گفته امیر عبداللهیان، بر مبنای دعوت دولت قطر، قرار است طی روزهای آینده گروهی از وزرای جمهوری اسلامی ایران، به دوحه سفر کنند. موضوعات تجاری، اقتصادی و همکاری در حوزه‌های فناوری و حوزه‌های متنوع مورد علاقه دو طرف از جمله بهداشت و مهار کرونا در قطر، با توجه به تجارب ایران و کشور قطر از مهمترین محورهای این سفر است.

وزیر خارجه کشورمان افزود: با توجه به شکل گرفتن یک موج قوی کرونا در قطر، طی روزهای اخیر، ایران آمادگی خود را برای مساعدت در این زمینه اعلام کرده است.

وزیر امورخارجه تصریح کرد: گفتگو و همکاری در زمینه مسائل مهم منطقه‌ای یکی دیگر از محورهای گفتگو در این سفر بود و جمهوری اسلامی ایران بارها ایده‌هایی را برای تقویت روند همکاری و گفتگوهای منجر به همکاری در منطقه خلیج فارس ارائه کرده است و امیر قطر از جمله رؤسای منطقه است که همواره از ایده‌های مطرح شده از سوی ایران استقبال کرده است.

امیرعبداللهیان افزود: ایران معتقد است که راه حل برخی از بحران‌ها در منطقه، صرفاً تمرکز بر راه حل سیاسی است و ما نباید از مسیر زور، نظامی گری و هژمونیک، مشکلات منطقه را حل و فصل کنیم و تجربه سال‌های اخیر نشان داده این به نفع منطقه نیست.

رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: ایران به عنوان یک کشور بزرگ در منطقه همواره در هرگونه راه حل، نقشی مهم و اساسی دارد و چه در موضوع مبارزه با داعش و چه در هر گفتگوی منطقه‌ای در طرف خوب تحولات بوده و نقش سازنده ایفا می‌کند.

امیرعبداللهیان با اشاره به حمایت ایران از هر ابتکار عملی که به ثبات، امنیت و توسعه منطقه کمک کند، اظهار داشت: امروز صحبت‌های خوبی از امیر قطر در این رابطه شنیدیم و ایشان نیز دیدگاه‌های خوبی برای توسعه همکاری همه جانبه منطقه‌ای دارند و ما نیز از این ایده‌ها حمایت می‌کنیم.

وزیر خارجه ابراز امیدواری کرد: منطقه بیش از گذشته در مسیر رشد و توسعه و همکاری قرار بگیرد.

امیر عبداللهیان در ادامه در خصوص طرح موضوعات مرتبط با مذاکرات وین در پایتخت‌های دو کشور عمان و قطر گفت: ایران دوستان خود را در منطقه در جریان مذاکرات وین قرار می‌دهد و آن‌ها به عنوان همسایه ما از این حق برخوردار هستند که در جریان آنچه بین ایران و ۴+۱ در وین در حال انجام است قرار بگیرند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما معتقد هستیم دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه دانش صلح آمیز هسته‌ای، می‌تواند در اختیار همه کشورهای منطقه، همسایگان و کشورهای مسلمان قرار گیرد.

وی گفت: برخی از طرف‌های ما در مذاکرات وین تلاش دارند با انتقال نادرست مطالب به برخی از همسایگان، موجبات نگرانی آن‌ها را فراهم کنند، اما یکی از اهداف ما در این گفتگوها و سفرها این است که آن‌ها را در جریان روایت خودمان از مذاکرات وین قرار دهیم و دوستان ما در منطقه نیز مشورت‌هایی را به ما می‌دهند که در روند مذاکرات کمک کننده است.