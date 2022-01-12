وزارت خارجه برای تقویت همکاری بین علمای کشورهای اسلامی تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد عبادیزاد، چهارشنبه شب در دیدار با معاون وزیر امور خارجه اظهار کرد: هرمزگان جزو استانهایی است که از گذشته ارتباط و تعاملات زیادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته است.
وی با ذکر این نکته که در زمان گذشته این داد و ستد و تعاملات بیشتر بود، عنوان کرد: یکی از مسائل و چالشهایی که نیاز به بررسی دارد، مشکلات افراد مستقر در حاشیه خلیج فارس برای مبادلات تجاری است. بخشهایی از این مشکلات مربوط به نحوه تعامل ۲ کشور بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان بیان داشت: در مناطق مرزی خلیج فارس به صورت مستمر با کشورهای خارجی در تعامل هستند که این خودش یک ظرفیت محسوب میشود و باید از آن استفاده کرد.
حجتالاسلام عبادیزاده تصریح کرد: طی ۲ سال اخیر سعی کردهایم باب تعامل با علمای کشورهای اسلامی را بیشتر کنیم و بر این اساس از علمای سنی و شیعه زیادی نیز برای حضور دعوت شدهاند و بازدیدهایی نیز از هرمزگان انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: از وضعیت خوب ارتباطات شیعه و سنی در استان هرمزگان بازدیدهایی انجام شد و پس از ارائه گزارش از خدمتهای انجام شده به جامعه اهل سنت، موجب تعجب آنها شده بود که پس از آن تصمیم گرفتیم این باب را ادامه دهیم.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان ابراز داشت: برخی از تبلیغات ضد ایرانی و اسلامی باعث شده است که ذهنیت علمای اسلامی منطقه تا حدودی خدشه دار باشد که پس از حضور این افراد در ایران و استان هرمزگان حیرت کردند.
حجتالاسلام عبادیزاده ضمن تاکید بر تقویت فضای ارتباطی علمای اهل سنت و شیعه، خاطرنشان کرد: امیدوارم کمکی از سوی وزارت خارجه صورت گیرد تا همکاری میان علمای اهل سنت و تشیع کشورهای اسلامی تقویت شود چراکه جلوی بسیار از فضا سازیها و حاشیهها گرفته خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان مشکلات ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از دغدغههای خود دانست و بیان داشت: برخی از ایرانیان در کشورهای تابع خلیج فارس دچار مشکلاتی هستند و حل این مشکلات از عهده افراد خارج است و تنها میتوان از طریق دیپلماسی ۲ کشور آنها را حل کرد.
حجتالاسلام عبادیزاده تصریح کرد: راه اندازی کنسولگری کشور چین در بندرعباس خبر خوشی بود که چند روز گذشته اعلام شد و امیدوارم با تقویت همکاریها با کشورهای شرق آسیا بتوانیم از سند همکاری بین ۲ کشور بیشترین بهره را ببریم.
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