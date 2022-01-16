به گزارش خبرگزاری مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: تشکر می‌کنم از دکتر سجادی به خاطر اعتمادی که به بنده و اعضای هیأت مدیره داشتند. امیدوارم که با همدلی و همراهی همه اعضای هیأت مدیره آنچه که شایسته این باشگاه و هوادارانش است انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: از آقای صدری و سمیعی که پیش از بنده زحمات زیادی را برای باشگاه پرسپولیس کشیدند تشکر می‌کنم. ما در حال حاضر وارث حجم زیادی از بدهی‌ها از ادوار گذشته در باشگاه پرسپولیس هستیم که باید با همدلی همه مجموعه باشگاه و هواداران این تیم مردمی مشکلات را حل کنیم. پیگیری در خصوص حذف پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا فعلاً اصلی‌ترین کاری است که آن را دنبال می‌کنیم و هدف ما این است که بتوانیم این مشکل را حل شود و شاهد حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در باشگاه پرسپولیس از هرگونه کمک و همفکری برای حل مشکلات تیم استقبال می‌کنیم. تمام دغدغه ما اعم از اعضای هیأت مدیره، کادر فنی و بازیکنان این است که مشکلات پیش آمده برای باشگاه پرسپولیس را مرتفع و دل هواداران را شاد کنیم و نشاط اجتماعی را به جامعه برگردانیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص عملکرد کادر فنی این تیم نیز گفت: به زعم بسیاری از کارشناسان فوتبال کشور یکی از بهترین کادرهای فنی را در حال حاضر تیم پرسپولیس دارد و هیچ گونه تغییراتی در کادر فنی باشگاه نخواهیم داشت. کادر فنی پرسپولیس نه تنها در ایران بلکه در آسیا نیز شاخص است.

درویش اظهار داشت: در راستای برطرف کردن مشکلات باشگاه از نظر و همفکری پیشکسوتان نیز قطعاً استفاده خواهیم کرد. این باشگاه متعلق به همه پرسپولیسی‌ها است و ما در باشگاه وظیفه داریم که در خدمت همه پیشکسوتان و هواداران باشیم.

وی ادامه داد: اقداماتی را در نظر داریم که برای باشگاه انجام دهیم. در وهله اول با توجه به شروع نیم فصل دوم باید درخواست‌ها و کمبودهای کادر فنی را مرتفع کنیم و اینکه تیم قوی‌تر شود و بتواند به امید خدا برای ششمین بار متوالی قهرمانی لیگ را به دست آورد. در مرحله بعدی باید با اهالی فن و حقوق‌دانان مجرب و ارگان‌های مربوطه جلساتی را برگزار کنیم که در خصوص برطرف کردن مشکلات پیش آمده برای باشگاه راه حلی پیدا شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: قصد دیگر ما این است که کارگروه اقتصادی با استفاده از افراد توانمند حوزه اقتصاد تشکیل دهیم که بتوانیم مشکلات مالی تیم را برطرف کنیم.