تهیه طرح جامع گردشگری لرستان برای نوروز/ از قطار گردشگری چه خبر؟

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با توجه به کاهش موارد ابتلاء و فوتی کرونا در کشور و همچنین استان لرستان، موضوع سفرهای نوروزی با گذشت دو سال از زمان شیوع این بیماری، جدی تر شده و پیش بینی شده که لرستان میزبان حجم قابل توجهی از مسافران نوروزی در سال ۱۴۰۱ باشد، در این راستا شامگاه شنبه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی لرستان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان برگزار شد.

پیش‌بینی ورود حجم قابل توجه مسافر نوروزی به لرستان

سید امین قاسمی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در این جلسه با بیان اینکه پیش بینی ما در ایام نوروز، ورود گردشگران زیادی به لرستان است اظهار داشت: با توجه به پیش بینی ورود حجم قابل توجه مسافر و گردشگر به استان، باید آمادگی لازم را برای اسکان و پذیرش این گردشگران را در استان داشته باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت آمادگی متولیان امر در حوزه ایجاد زیرساخت‌های لازم، آماده سازی مراکز اقامتی و پذیرایی برای ارائه خدمات به گردشگران و مسافران نوروزی در استان عنوان کرد: همچنین باید مبلمان شهری، بهسازی مسیرهای مواصلاتی درون و بین استانی، آماده سازی جاذبه‌های گردشگری و روستایی و… در استان ساماندهی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با تاکید بر ضرورت آماده سازی و تجهیز مراکز خدمات رفاهی و بهداشتی بین راهی در سطح استان گفت: اقدامات و برنامه‌های ایام نوروز منطبق با مصوبات ستاد کرونا در استان خواهد بود.

کمپ‌های اسکان مسافران در پارک‌ها را نخواهیم داشت

قاسمی در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت مراکز اقامتی، هتل‌ها و… لرستان عنوان کرد: بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی و بوم گردی را به صورت استاندارد در استان داریم.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۵۰۰ نفر ظرفیت مهمانسرای ادارات در سطح استان برای پذیرش مسافر است گفت: همچنین ظرفیت خانه‌های معلم و مراکز خدماتی رفاهی فرهنگیان بالغ بر سه هزار نفر ظرفیت است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای ایام نوروز ۱۴۰۱ تصریح کرد: در این راستا از تأسیسات اقامتی استاندارد و درجه بندی شده با رعایت پروتکل‌های بهداشتی استفاده کنیم.

قاسمی با تاکید بر اینکه کمپ‌ها را امسال در پارک‌های شهرها نخواهیم داشت چرا که این امر در شأن گردشگران نیست افزود: همچنین باید نمایشگاه‌های درون شهری را مدیریت کنیم.

تعطیلی قطار گردشگری لرستان

وی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی در حوزه ورودی شهرهای استان ادامه داد: در این راستا اقلام و بروشورهایی که نیاز است در یک قالب چاپ و در اختیار گردشگران قرار داده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در ادامه سخنان خود به قطار گردشگری اشاره کرد و گفت: دو سال پیش این قطار گردشگری در استان راه اندازی شود.

قاسمی با بیان اینکه با سیلاب و کرونا مقداری فعالیت این قطار دچار اشکال شد عنوان کرد: الان در حال راه اندازی است و امیدواریم که مدیرکل راه آهن حمایت کنند تا بتوانیم این سیر حرکت قطار را یک روز در میان حداقل داشته باشیم.

درختان شهرها نیازمند هرس هستند

فریدون خودنیا مدیرعامل شرکت برق لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اعلام آمادگی شرکت برق در راستای ارائه خدمات به مسافران نوروزی اظهار داشت: یکی از مشکلات هر ساله ما، عدم هرس درختان از سوی شهرداری‌ها است.

وی با تاکید بر لزوم هرس درختان از سوی شهرداری‌ها بیان داشت: متأسفانه عمده شهرداری‌های استان، غیر از شهرداری خرم آباد، در این رابطه همکاری لازم را ندارند و همین امر موجب قطع برق در برخی شهرها می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با تاکید بر ارسال بخشنامه به شهرداری‌های سراسر استان در رابطه با همکاری برای هرس درختان افزود: شرکت برق این آمادگی را دارد که خدمات برق را به مسافران و گردشگران در ایام نوروز ارائه دهد.

اجسادی که بر زمین می‌مانند!

جعفر طولابی فرماندار مرکز لرستان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه اقدامات و برنامه ریزی های ایام نوروز ۱۴۰۱ باید بر اساس برنامه‌ها و مصوبات ستاد کرونا انجام گیرد اظهار داشت: در این راستا دانشگاه علوم پزشکی استان متولی پیگیری این امر در استان باشد.

وی بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تأکیدات لازم را در رابطه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مراکز اقامتی، هتل‌ها و… داشته باشد.

فرماندار مرکز لرستان در ادامه سخنان خود به موضوع وقوع تصادفات در محورهای مواصلاتی و همچنین وضعیت امداد رسانی به افراد حادثه دیده اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مشکلی که ما با آن همیشه مواجه هستیم، بحث حمل اجساد در هنگام وقوع تصادفات فوتی است.

طولابی گفت: همیشه بین هلال احمر و شهرداری این اختلاف نظر وجود داشته و بارها جسد در صحنه تصادف مانده و در راستای جابجایی و حمل اجساد مشکلاتی وجود دارد که می‌طلبد پلیس راه و دستگاه‌های متولی در این رابطه ورود جدی داشته باشند و بر اساس دستورالعمل‌ها وظیفه دستگاه‌ها مشخص شود.

وی همچنین بر لزوم تأمین ایمنی و رفع نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی تاکید کرد.

«بام لرستان» در تاریکی!

شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه مجموعه «بام لرستان» یکی از نقاط پرتردد استان به لحاظ جاذبه‌های گردشگری است.

وی با بیان اینکه متأسفانه این مجموعه دارای نواقصی است عنوان کرد: سیستم روشنایی این مجموعه نیاز به مرمت دارد و نیاز است که شرکت برق در این رابطه ورود پیدا کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تاکید بر اینکه برخی از قسمت‌های «بام لرستان» کاملاً تاریک است افزود: لکه گیری آسفالت این مجموعه، به خصوص ورودی‌های آن نیاز به مرمت دارد و در این راستا شهرداری، راهداری و یا همیاری شهرداری کمک کنند تا بحث لکه گیری آسفالت این مجموعه حل شود.

نجفی با بیان اینکه متأسفانه در «بام لرستان» گشت زنی پلیس را نداریم و نیاز است که برای خانواده‌ها امنیت لازم تأمین شود گفت: در این راستا می‌طلبد نیروی انتظامی، گشت‌های خود را در این مجموعه مستقر کند.

وی همچنین بر لزوم تعویض گاردریل های آسیب دیده در این مجموعه با توجه به شیب بالای آن، از سوی اداره کل راهداری تاکید کرد.

آمادگی آموزش و پرورش برای اسکان مسافران نوروزی

عیسی سهرابی سرپرست آموزش و پرورش لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه اگر مبنای ما سال ۹۷ در رابطه با اسکان مسافران نوروزی باشد، ۲۳ هزار و ۷۹۷ خانوار فرهنگی در مدارس استان اسکان داده شدند اظهار داشت: همچنین در همین سال، شش هزار و ۳۳۷ خانوار غیر فرهنگی را در مدارس استان اسکان دادیم.

وی عنوان کرد: امسال دو خانه معلم به مجموع خانه‌های معلم لرستان اضافه شده و می‌توانیم بروجرد را نیز به آنها اضافه کنیم و در مجموع تعداد خانه‌های معلم برای اسکان مسافر و گردشگر به هشت مورد خواهد رسید.

سرپرست آموزش و پرورش لرستان بیان داشت: با افزایش تعداد خانه‌های معلم، تعداد مسافران و گردشگرانی که برای اسکان پذیرش خواهند شد، افزایش می‌یابند.

سهرابی افزود: این ظرفیت در آموزش و پرورش وجود دارد که در قالب خانه‌های معلم، کلاس‌های گروه ویژه، کلاس‌های گروه (الف) و گروه (ب)، مسافران و گردشگران را پذیرش کنیم.

موانع بر سر راه حرکت اولین قطار گردشگری غرب کشور

فریبا بهاری معاون فرمانداری دورود نیز در این جلسه با بیان اینکه شهرستان دورود پایتخت طبیعت ایران است اظهار داشت: این شهرستان استعدادهای بسیار زیادی در حوزه گردشگری دارد.

وی با اشاره به راه اندازی اولین قطار گردشگری غرب کشور در این شهرستان افزود: این قطار در سال ۹۸ افتتاح و راه اندازی شد.

معاون فرمانداری دورود بیان داشت: این قطار با مشکلاتی مواجه شد، امیدواریم امسال دوباره راه اندازی شود چرا مشکلاتی در حوزه خط و سیر و حرکت راه آهن وجود دارد.

بهاری تاکید کرد: امیدواریم با رفع مشکلات در این رابطه، یک روز در میان راه آهن در اختیار قطار گردشگری قرار داده شود.

وی ادامه داد: قطار گردشگری یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری برای شهرستان دورود و همچنین استان لرستان محسوب می‌شود و امیدواریم مشکلات مربوط به این حوزه حل شود.

آمادگی شهرداری خرم‌آباد برای ارائه خدمات به مسافران

سعید فتوحی شهردار خرم آباد نیز در این جلسه با اشاره به آمادگی برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در مرکز لرستان اظهار داشت: در این راستا بعد از ۱۰ سال، آبشار «شریعتی» در ورودی شهر خرم آباد به زودی افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به آمادگی برای رنگ آمیزی، ساماندهی مبلمان شهری و… در خرم آباد گفت: شهرداری مانند سال‌های گذشته در این راستا آمادگی لازم را دارد، منتها ما بقی دستگاه‌ها نیز باید پای کار بیایند.

شهردار خرم آباد گفت: دو هفته پیش ما اولین جلسه درون سازمانی خود را در این رابطه برگزار کردیم، شهرداری خرم آباد یکی از ارکان اساسی در پذیرایی از مهمانان نوروزی است.

در ایام نوروز نباید حتی یک مسافر سرگردان باشد

احمد رضا دالوند معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری اظهار داشت: می‌طلبد که در ایام نوروز، این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها به مسافران نوروزی معرفی شوند.

وی با اشاره به نقش تأثیر گذار و مهم گردشگری در رونق اقتصادی لرستان بیان داشت: در این راستا باید دستگاه‌های متولی برای رونق حوزه گردشگری ورود جدی داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی در زیرمجموعه‌های ستاد سفر استان گفت: ۱۰ کارگروه، زیرمجموعه ستاد سفر در لرستان هستند که باید هر چه سریع‌تر فعال شوند.

دالوند با تاکید بر اینکه باید یک دستگاه خاص مسئولیت و دبیری هر کدام از این کارگروهها را بر عهده بگیرد گفت: در نهایت ظرف یک ماه آینده این کارگروهها باید برنامه‌ها، پیشنهادت، راهکارها و… خود ارائه بدهند.

وی تاکید کرد: طرح‌ها و برنامه‌هایی که از سوی این کارگروهها ارائه می‌شود در قالب آسیب شناسی و همچنین پیشنهادت لازم در این رابطه باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه تا پایان امسال سه جلسه دیگر ستاد سفر را ما برگزار خواهیم کرد گفت: باید با پیگیری لازم طرح جامع گردشگری استان برای ایام نوروز تهیه و تدوین شود.

دالوند در ادامه سخنان خود با تاکید بر توزیع بروشورها لازم و همچنین اطلاع رسانی مطلوب به گردشگران در ایام نوروز از سوی دستگاه‌های متولی گفت: یک گردشگر نباید در ایام نوروز سرگردان باشد و باید اطلاعات لازم در رابطه با مراکز اسکان، پذیرش، جاذبه‌های گردشگری و… به آنها ارائه شود.