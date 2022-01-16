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۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد:

قاچاقچی احشام در گچساران جریمه شد/ کشف ۶۴ رأس گوسفند

قاچاقچی احشام در گچساران جریمه شد/ کشف ۶۴ رأس گوسفند

یاسوج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه یک میلیاردو ۵۲۸میلیون ریالی قاچاقچی و ضبط خودرو و احشام قاچاق در گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براتعلی صالحی افزود: مأموران انتظامی شهرستان گچساران یک دستگاه خودروی کامیون که حامل گوسفند قاچاق بود را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: این کامیون حامل ۶۴ رأس گوسفند از نوع بره از کرمانشاه به مقصد شیراز بود و در مسیر گچساران توقیف و پس از کشف محموله پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: شعبه بدوی تعزیرات گچساران پس از اخذ دفاعیات و استعلامات لازم از سازمان دامپزشکی و سازمان راهداری و عدم ارائه سند یا مدرکی توسط فرد و سایر قرائن و امارات موجود، اتهام انتسابی از نظر شعبه را محرز دانست.

صالحی گفت: متهم به ضبط احشام زنده قاچاق مکشوفه و خودرو و به پرداخت جزای نقدی به میزان یک میلیارد و۵۲۸ میلیون ریال در حق صندوق محکوم شد.

کد مطلب 5400724

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