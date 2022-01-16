آیین تشییع ۲ آلاله گمنام دفاع مقدس در بهشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و بدرقه پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین (س) صبح یکشنبه در بندر امیرآباد بهشهر آغاز شد.

پیکر مطهر این دو آلاله زهرایی که به تازگی تفحص شد با حضور مسئولان کشوری و استانی و مردم شهیدپرور در بندر امیرآباد تشییع شد و مردم شهید پرور منطقه پیکر این آلاله را از شرکت حفاری شمال تا بندر امیرآباد با حضور نیروهای دریایی منطقه، سپاه، ارتش و… بدرقه کردند.

پیکر مطهر دو شهید گمنام تا مسجد محمد رسول الله (ص) تشییع و در این مکان خاکسپاری می‌شود. یکی از شهدا ۴۰ ساله از عملیات بدر شرق دجله و شهید دیگر ۲۳ ساله از عملیات کربلای ۵ منطقه شلمچه بوده است.