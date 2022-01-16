وجود نقاط تاریک و بی دفاع شهری/مشکل ورزش بانوان در پارک ها

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مظفر، با ارائه گزارش درباره طرح رصد در مناطق ۲۲ گانه پایتخت، برای شناسایی معضلات شهری گفت: بسیاری از پروژه‌های بزرگ در شهرداری بودجه‌های وسیعی را مصرف می‌کند و یکی از رویکردهای طرح رصد توجه به سهم بهره مندی مردم از پروژه‌ها و میزان هزینه کرد است.

وی افزود: در مناطق مختلف دو موضوع در طرح رصد مورد توجه قرار گرفت و خروجی این طرح ۱۱۴۱ پروژه پیشنهادی به شهرداری به شهرداری برای سال آینده است.

مظفر بیان کرد: درخواست ما ایجاد تفاهم نامه با وزارت نیرو برای شناسایی و جابه جایی تیرهای برق چوبی و معارض است.

وی افزود: برخی محلات فاقد حتی یک میدان میوه و تره بار است لذا درخواست ما توجه شهرداری به این موضوع است. فقدان بوستان در برخی محلات نیز در شهر تهران مطرح است که باید در بودجه ۱۴۰۱ این موارد مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره بر برخی کاستی‌ها و معضلات شهری در حوزه خدمات شهری ادامه داد: فقدان پوشش روشنایی مناسب و ایجاد نقاط بی دفاع شهری، معضل سد معبر مانند محله شادآباد، فقدان سرویس بهداشتی در معابر پرتردد، نبود بیمارستان در منطقه ۱۹ با وجود زمین‌های بایر و رها شده و لزوم توجه به این موضوع، مشکل آب بوستان‌ها و بی توجهی به چرخه آب بوستان‌ها، شن چاله عجیب خلیج فارس با عمق بیش از ۱۰۰ متر و امکان تأمین آب برخی مناطق از طریق عبور کانال آب از کنار این شن چاله، ازجمله معضلاتی است که لازم به پیگیری در شهر است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره بر مشکلات در حوزه حمل و نقل بیان کرد: کمبود پارکینگ در سطح شهر به ویژه در نقاط جنوبی شهر، احداث مجتمع‌های بزرگ توسط شهرداری و بی توجهی به کمبود پارکینگ، کمبود پل‌های عابر پیاده در معابر پر تردد، نبود شرکت کننده در بسیاری از مناقصات عمرانی به دلیل مسائل مالی، مشکل تأمین آسفالت و کوچه‌هایی که نیاز به لکه گیری دارد ازجمله معضلات عمرانی تهران است.

مظفر با اشاره بر مشکلات حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز تصریح کرد: ضعف عملکرد سازمان ورزش، عدم امکان ورزش آسان بانوان محجبه در پارک‌ها و غیره ازجمله مواردی است که لازم است شهرداری با ورود به آنها و همکاری با دستگاه نسبت به حل آنها اقدام کند.