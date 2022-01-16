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۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۰۶

در تماس تلفنی با نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن:

خاجی: رفع محاصره ظالمانه مقدمه حل و فصل سیاسی بحران یمن است

خاجی: رفع محاصره ظالمانه مقدمه حل و فصل سیاسی بحران یمن است

مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به اینکه تصمیم گیرنده نهایی در مورد سرنوشت یمن، مردم این کشور هستند، رفع محاصره ظالمانه را مقدمه حل و فصل سیاسی بحران یمن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رایزنی های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل و فصل بحران یمن، علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه امروز (یک‌شنبه) با «هانس گروندبرگ» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور یمن بحث و تبادل نظر کرد.

در این گفتگوی تلفنی دو طرف درباره تحولات جدید در بحران یمن به بحث و گفتگو پرداختند.

مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به اینکه تصمیم گیرنده نهایی در مورد سرنوشت یمن، مردم این کشور هستند، رفع محاصره ظالمانه را مقدمه حل و فصل سیاسی بحران یمن دانست.

وی همچنین با ارزیابی نقش سازمان ملل در بحران یمن، بی اعتمادی ایجاد شده را حلقه مفقوده پیشرفت مذاکرات دانست و تاکید کرد بازسازی اعتماد باید با اقدامات عملی به ویژه در زمینه امور بشردوستانه همراه باشد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن نیز اظهار داشت، در حال حاضر در مرحله ارزیابی نقطه نظرات مختلف است و درصدد است نگرانی گروه‌های مختلف یمن را در برنامه‌های آتی خود در نظر بگیرد و در عین حال اولویت های کوتاه مدت خود را در چارچوب اهداف بلندمدت به پیش ببرد.

کد مطلب 5401135

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