ترجمه آلمانی «قرآن را کشف کنید» نیل رابینسون منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، کتاب «قرآن را کشف کنید» نوشته نیل رابینسون، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر حوزه مطالعات اسلامی در دانشگاه سوگانگ کره جنوبی، در ۴۰۸ صفحه به زبان آلمانی ترجمه و توسط شرکت انتشاراتی «تردسیون» منتشر شد.

این اثر، تفسیر روشنی از جنبه‌های مختلف قرآن کریم ارائه می‌دهد و در سه بخش تدوین شده است. چاپ زبان اصلی این کتاب به عنوان یکی از منابع مرجع مطالعاتی برای دانشجویان رشته‌های اسلام شناسی و الهیات در سراسر جهان محسوب می‌شود.

در مقدمه این کتاب آمده است: کتاب کشف قرآن در سطح بین‌المللی به عنوان یکی از معروفترین کتب شناخته شده در حوزه قرآن پژوهی بشمار می‌رود. از این کتاب به عنوان یک راهنمای قابل اعتماد برای مطالعه و پژوهش قرآن توسط دانشجویان و پژوهشگران در سراسر جهان استفاده می‌شود.

الیور لیمن، استاد دانشگاه کنتاکی ایالات متحده آمریکا پیرامون این کتاب، می‌نویسد: «اگر کسی از من بخواهد مقدمه‌ای روشن و جامع درباره ماهیت و نقش قرآن نگارش کنم، آن را انجام نخواهم داد، چرا که مقدمه کتاب «کشف قرآن» بی مانند است و مخاطب را از هر متن دیگری بی‌نیاز می‌کند.»

نیل رابینسون متولد ۱۹۴۸ میلادی است و در گذشته از اساتید مشهور رشته مطالعات اسلامی در دانشگاه ولز بوده است. وی در حال حاضر در دانشگاه زوگانگ در کره جنوبی تدریس می‌کند. وی مطالعات فراوانی در حوزه قرآن پژوهی داشته و کتاب کشف قرآن او که در سال ۲۰۱۰ میلادی به زبان انگلیسی چاپ و منتشر شد، به عنوان یکی از کتب درسی استاندارد برای دانشجویان و قرآن پژوهان اروپا و آمریکا محسوب می‌شود.

این کتاب به اهمیت خوشنویسی نیز پرداخته می‌شود و در عین حال به درک پیوستگی آیات قرآن کمک می‌کند. برای خوانندگان آلمانی زبان، این کتاب ابزاری ارزشمند برای درک بهتر از این قرآن کریم خواهد بود.