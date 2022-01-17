قیمت گوشت قرمز در استان سمنان کیلویی ۱۳۵ هزار تومان شد

علی تشنه دل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ۹۰ درصد موارد طی پایش هایی که صورت گرفته قیمت اقلام مصرفی مردم در استان سمنان از دیگر استان‌ها پایین‌تر و در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، بیان کرد: رصد و پایش اقلام اساسی مردم به خصوص در هفته‌های اخیر جدی تر نیز دنبال می‌شود تا تخلفاتی رخ ندهد.

وی با بیان اینکه گوشت یکی از دغدغه‌های ما در ستاد تنظیم بازار بود، افزود: قیمت گوشت قرمز با پنج هزار تومان کاهش به هر کیلو ۱۳۵ هزار تومان رسیده است دیگر دغدغه مردم تأمین برنج هندی بود که این امر نیز با مصوبه ستاد تنظیم تحقق پیدا کرد و ۴۰۰ تن برنج توسط غله وارد شده است.

رئیس سازمان صمت استان سمنان با بیان اینکه قیمت برنج هندی کاهش خواهد یافت، تاکید کرد: قیمت مرغ در استان نسبت به قیمت مصوب پایین‌تر و نسبت به میانگین کشوری بیشتر بود به نحوی که در هفته گذشته مرغ ۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌شد اما با تصمیمات مأخوذه امیدواریم که قیمت مرغ به زیر ۳۰ هزار تومان برسد.

تشنه دل با بیان اینکه گروه‌های مختلف بازرسی‌هایی را از سطح شهرهای استان سمنان انجام می‌دهند تا با تخلفات نظیر کم فروشی، گران فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و… مقابله شود، بیان کرد: به دلیل گستردگی استان مردم می‌بایست با ما همراهی داشته و تخلفات را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند.