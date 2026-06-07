برگزاری دوره آموزشی ۴۰ استاد قرآنی در نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی با نظارت مرکز قرآن کریم نجف وابسته به مجمع علمی قرآن آستان عباسی، به عنوان بخشی از یک برنامه علمی با هدف تقویت سطح یادگیری و مهارتی شرکت‌کنندگان در زمینه تجوید، به مدت سه ماه و دو روز در هفته برگزار می‌شود.

این دوره تخصصی که توسط کریم الزبیدی تدریس می‌شود، بر جنبه‌های عملی تلاوت قرآن تمرکز دارد و شرکت‌کنندگان را برای تسلط بر مخارج و ویژگی‌های حروف و رشد توانمندی‌های صوتی مرتبط با تلفظ صحیح آموزش می‌دهد و شامل مجموعه‌ای از تمرین‌های عملی فشرده برای افزایش کیفیت اجرا و بهبود تلاوت است.

این دوره که چهل نفر در آن شرکت کرده‌اند، بخشی از تلاش‌های مجمع علمی قرآن آستان عباسی برای گسترش دانش تجوید(علم تلاوت قرآن)، توسعه مهارت‌های قاریان و مربیان دوره‌های قرآنی و فراهم‌کردن فرصت‌هایی برای اقشار مختلف جامعه است تا از برنامه‌های تخصصی که آگاهی قرآنی و سطح علمی و عملی تلاوت و تجوید را ارتقا می‌دهند، بهره‌مند شوند.

مجمع علمی قرآن آستان مقدس عباسی تاکنون برنامه‌های متنوعی را برای تقویت مهارت‌های قرآنی علاقه‌مندان اجرا کرده است و اخیراً کارگاهی تخصصی با هدف آموزش و توانمندسازی اساتید قرآنی که از طلاب استاد قرآن در نجف هستند برگزار کرد.