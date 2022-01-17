دومین جایزه کتاب سال فارس با ۱۲۴ اثر به آیین پایانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امید بخش با تاکید بر اینکه دبیرخانه این جایزه از پذیرفتن کتب کمک‌درسی و کتاب‌هایی در حوزه اقتصاد و مدیریت معذور بوده، اعلام داشت: علاقه مندان آثار خود را برای دومین دوره جایزه کتاب سال فارس در هفت گروه اصلی شامل پژوهش، داستان، شعر، کودک و نوجوان، مذهب، تاریخ و جغرافیا و پژوهش در زمینه فارس شناسی به دبیرخانه دومین دوره جایزه کتاب سال فارس ارسال کرده اند.

وی با اعلام اینکه در این برنامه شش نفر برگزیده و ۹ نفر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، افزود: داوری آثار توسط مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و از ۱۲ روستایی که طی یک دهه گذشته برگزیده کتاب شدند با حضور دهیاران و مجری طرح همان سال نیز تکریم خواهد شد.

او ادامه داد: چند نفر از مروجین کتاب استان فارس و دو مجموعه کتابفروشی که در فروش فصلی و عناوین کتاب از برتران کشوری هستند در آئین یادشده تقدیر و همچنین دست اندرکاران کسب عنوان اوز به عنوان چهار دوره شهر خلاق نیز تجلیل گردیده که همگی در حوزه کتاب زحمات و تلاش‌های مستمری برای شیراز و فارس داشته اند. اختتامیه با حضور مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی معاوت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان کشوری و استانی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی ارشاد فارس ضمن اعلام همکاری مؤسسه مهر کتاب قاصدک برای برگزاری دومین دوره جایزه کتاب سال فارس، افزود: انتشار کتاب‌ها می‌بایست از ابتدای سال ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ و ارسال دو جلد از کتاب به دبیرخانه در زمینه آثار ترجمه شده و ارسال نسخه‌ای از متن زبان اصلی الزامی باشد و کتاب‌های الکترونیکی ارسال شده به دبیرخانه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دارای هولوگرام هستند.

امید بخش با بیان اینکه آئین پایانی یکشنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ در سالن سبز مجموعه فرهنگی هنری حافظ برگزار می‌گردد، گفت: در مراسم اختتامیه از ناشرانی که اهتمام جدی در نشر آثار فارس پژوهی و بر اساس ملاک‌های دبیرخانه بهترین شکل مشارکت را در دومین دوره جایزه کتاب سال فارس داشته اند، تکریم خواهد شد.