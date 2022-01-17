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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۳۴

معاون فرهنگ و ارشاد فارس اعلام کرد؛

دومین جایزه کتاب سال فارس با ۱۲۴ اثر به آیین پایانی رسید

دومین جایزه کتاب سال فارس با ۱۲۴ اثر به آیین پایانی رسید

شیراز - معاون فرهنگی و امور رسانه فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت:۱۲۴ اثر از نویسندگان، پژوهشگران، شاعران و همچنین ناشران، به دبیرخانه دومین دوره جایزه کتاب سال فارس ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امید بخش با تاکید بر اینکه دبیرخانه این جایزه از پذیرفتن کتب کمک‌درسی و کتاب‌هایی در حوزه اقتصاد و مدیریت معذور بوده، اعلام داشت: علاقه مندان آثار خود را برای دومین دوره جایزه کتاب سال فارس در هفت گروه اصلی شامل پژوهش، داستان، شعر، کودک و نوجوان، مذهب، تاریخ و جغرافیا و پژوهش در زمینه فارس شناسی به دبیرخانه دومین دوره جایزه کتاب سال فارس ارسال کرده اند.

وی با اعلام اینکه در این برنامه شش نفر برگزیده و ۹ نفر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، افزود: داوری آثار توسط مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و از ۱۲ روستایی که طی یک دهه گذشته برگزیده کتاب شدند با حضور دهیاران و مجری طرح همان سال نیز تکریم خواهد شد.

او ادامه داد: چند نفر از مروجین کتاب استان فارس و دو مجموعه کتابفروشی که در فروش فصلی و عناوین کتاب از برتران کشوری هستند در آئین یادشده تقدیر و همچنین دست اندرکاران کسب عنوان اوز به عنوان چهار دوره شهر خلاق نیز تجلیل گردیده که همگی در حوزه کتاب زحمات و تلاش‌های مستمری برای شیراز و فارس داشته اند. اختتامیه با حضور مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی معاوت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان کشوری و استانی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی ارشاد فارس ضمن اعلام همکاری مؤسسه مهر کتاب قاصدک برای برگزاری دومین دوره جایزه کتاب سال فارس، افزود: انتشار کتاب‌ها می‌بایست از ابتدای سال ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ و ارسال دو جلد از کتاب به دبیرخانه در زمینه آثار ترجمه شده و ارسال نسخه‌ای از متن زبان اصلی الزامی باشد و کتاب‌های الکترونیکی ارسال شده به دبیرخانه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دارای هولوگرام هستند.

امید بخش با بیان اینکه آئین پایانی یکشنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ در سالن سبز مجموعه فرهنگی هنری حافظ برگزار می‌گردد، گفت: در مراسم اختتامیه از ناشرانی که اهتمام جدی در نشر آثار فارس پژوهی و بر اساس ملاک‌های دبیرخانه بهترین شکل مشارکت را در دومین دوره جایزه کتاب سال فارس داشته اند، تکریم خواهد شد.

کد مطلب 5401796

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