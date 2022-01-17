به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ تکواندو روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری زنجان میزبان رقابتهای لیگ دسته اول پومسه باشگاه‌های کشور می‌باشد. این در شرایطی است که برودت هوا مانع از سفر تیم‌ها به این شهر شده است.

زنجان امروز به دلیل بارش برف سنگین و برودت هوا تعطیل شده است و پیش بینی هوا در روزهای پایانی هفته نیز دمای هوا تا ۱۸- درجه کاهش پیدا خواهد کرد. در کنار شرایط آب و هوا، محل اسکان نیز دلیل دیگر اعتراض تیم هاست. محلی که برای اسکان تیم‌ها از سوی میزبان در نظر گرفته خوابگاه‌های با ظرفیت پذیرش ۱۰ و ۱۸ نفره می‌باشد.

اینکه چگونه ستاد کرونا و با چه شرایطی مجوز برگزاری این مسابقات را صادر کرده مشخص نیست. آیا در خوابگاهی با حضور ۱۸ نفر پروتکل‌ها رعایت خواهد شد یا اینکه باید منتظر فاجعه‌ای در تکواندو بود؟

تیم‌های حاضر در این مسابقات اعتراض خود به گوش مسئولان برگزاری رسانده‌اند و امیدواریم به این اعتراض ترتیب اثر داده شده و مسابقات به تعویق بیفتد.