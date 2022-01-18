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۲۸ دی ۱۴۰۰، ۲۲:۳۴

رئیس حوزه هنری بوشهر:

اقتصاد هنر در استان بوشهر باید جدی‌تر گرفته شود

اقتصاد هنر در استان بوشهر باید جدی‌تر گرفته شود

بوشهر-رئیس حوزه هنری استان بوشهر گفت: هنر و فرهنگ زنجیر به هم پیوسته هستند و اگر استان بخواهد رشد کند باید اقتصاد هنر را در بوشهر جدی بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، امید پارسایی فر سه شنبه شب در نشست با نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس ضمن تشریح وضعیت زیر ساخت‌های عمرانی و فرهنگی در چند سال اخیر در حوزه هنری خاطر نشان کرد: هنر و فرهنگ زنجیر به هم پیوسته هستند و اگر بخواهد استان رشد کند باید اقتصاد هنر را در بوشهر جدی بگیریم.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر با مثال زدن نمونه موفق مازندران، کرمانشاه، مشهد در زمینه ساخت سریال برای معرفی استان‌های خود، خاطر نشان کرد: باید سالیانه یک پروژه مهم هنری برای استان تعریف شود.

وی اضافه کرد: نمونه آن در استان‌های مازندران «سریال پایتخت» کرمانشاه «نون خ» مشهد مقدس با ساخت سریال نوروزی توانستند بخش مهمی از ظرفیت‌های گردشگری خود بهبود را ببخشند.

پاسخگوی معیشتی هنرمندان باشیم

پارسایی‌فر خاطرنشان کرد: با وجود نیروگاه اتمی، پتروشیمی‌های متعدد و لقب پایتخت انرژی این انتظار داریم که مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان‌ها تجمیع و تحت نظارت یک شورا با حضور استاندار، نماینده مجلس، سایر مدیران ارشد بتوانیم پروژه‌های هنری کلان برای تصویر بهتر و جذاب‌تر در همه ابعاد جامعه از استان بوشهر در سطح ملی شاهد باشیم.

وی یادآور شد: برگزاری رویداد فرهنگی و هنری هزینه بردار است و ما باید پاسخگوی معیشتی هنرمندان باشیم.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر افزود: اگر مقوله فرهنگ و هنر به صورت جدی تصمیم گیری نشود زنگ خطر برای حوزه‌های متعدد در جامعه زده خواهد شد.

در این نشست از «زهرا تعجب» همسر شهید و از شاعران فعال حوزه هنری بوشهر با حضور نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم و کارکنان و هنرمندان حوزه هنری تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 5403362

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