به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، سرمربی تیم ملی واترپلو ایران پس از همکاری با باشگاه المپیاکوس در یک پیام ویدئویی اظهار کرد: سلام به دوستان ایرانیم. از شهر آتن به همه شما سلام میگویم. من برای مسائل شخصی چند ماه آینده در آتن خواهم بود. بعد از پایان این فصل در یونان فوراً به ایران بر می‌گردم تا همکاریم را با فدراسیون و تیم ملی تا پایان بازی‌های آسیایی ادامه دهم.

وی افزود: انتخاب مجدد آقای محسن رضوانی را به ریاست فدراسیون شنا تبریک میگویم.

چیریچ تاکید کرد: در این مدت که من ایران نیستم، وحید رضایی تمرینات را زیر نظر خواهد داشت و مطمئناً ما یکدیگر را برای اردو تمرینی و بازی دوستانه در یونان خواهیم دید. من ایران را ترک نکردم و هرگز فراموش نخواهم نکرد. پس به زودی یکدیگر را خواهیم دید.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی پیش از این از توافق با چیریچ برای اجازه فعالیت وی در یک تیم باشگاهی تا زمان آغاز اردوهای ویژه تیم ملی ایران برای بازی‌های آسیایی خبر داده بود.