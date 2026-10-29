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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

کشف ۲۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در بهار

کشف ۲۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در بهار

همدان-فرمانده انتظامی استان همدان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۲۸ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز ماموران انتظامی ایست و بازرسی «شهید زارعی» شهرستان بهار هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو ۲۸ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه ارزش ریالی سوخت‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شد و متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6993357

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