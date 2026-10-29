فرشید زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از رصد سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره اطلاعات مهران یک محموله سیب‌زمینی هنگام خروج از مرز مهران توسط مأموران گمرک کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: حدود ۳۰ تن و ۶۰۰ کیلوگرم سیب‌زمینی در ۶ دستگاه تریلی کانتینردار، در کنار سایر اقلام تره‌بار جاسازی شده بود که بررسی‌ها نشان داد این محموله با هدف قاچاق به کشور عراق در حال انتقال است.

زرگوش ادامه داد: پس از کشف محموله، دستور توقیف هر ۶ دستگاه تریلی توسط شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان مهران صادر شد و اقدامات قانونی در این راستا در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با اشاره به وضعیت کنونی این کالا خاطرنشان کرد: حمل محصول سیب زمینی از نظر صادراتی ممنوع بوده و اقدامات نهایی برای تعیین تکلیف قانونی کالا به سرعت در خلال رسیدگی پرونده انجام خواهد شد.