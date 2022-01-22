به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار ابوالقاسم چمن از برگزاری چهاردهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) و پاسداشت جوانان نخبه سرباز سپاه با شعار جوان سرباز، بصیرت، مهارت،امنیت پایدار خبر داد و گفت: این مراسم فردا یکشنبه با حضور فرماندهان و مسئولین عالی‌رتبه نظامی و سربازان برگزیده یگان‌های سپاه در محل سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌شود.

بنا بر اعلام رئیس ستاد برگزاری چهاردهمین جشنواره حضرت علی اکبر(ع)سپاه، در این مراسم از سربازان نخبه و برتر نیروهای پنج‌گانه سپاه در محورهای "سرباز، دفاع، امنیت و اقتدار ملی"، "سرباز، ایثارگری و فداکاری"، "سرباز، وظیفه‌شناسی و اقدام برجسته"، "سرباز، امور فرهنگی، هنری و تبلیغاتی"، "سرباز، خلاقیت، ابتکار و فناوری"، "سرباز، ورزش و تربیت بدنی"، "سرباز، دین‌داری و بصیرت"، "سرباز مسئولیت‌پذیری و خانواده"، "سرباز، سازندگی و تفکر بسیجی" تقدیر می‌شود.

بر اساس اظهارات سردار چمن، سربازان برتر این جشنواره به جشنواره جوان سرباز نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.