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۲ بهمن ۱۴۰۰، ۱۷:۴۲

معاون اجرایی فرمانده کل سپاه:

چهاردهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر(ع)، جوان سرباز سپاه برگزار می‌شود

چهاردهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر(ع)، جوان سرباز سپاه برگزار می‌شود

معاون اجرایی فرمانده کل سپاه از برگزاری چهاردهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) و پاسداشت جوانان نخبه سرباز سپاه با شعار جوان سرباز، بصیرت، مهارت، امنیت پایدار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار ابوالقاسم چمن از برگزاری چهاردهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) و پاسداشت جوانان نخبه سرباز سپاه با شعار جوان سرباز، بصیرت، مهارت،امنیت پایدار خبر داد و گفت: این مراسم فردا یکشنبه با حضور فرماندهان و مسئولین عالی‌رتبه نظامی و سربازان برگزیده یگان‌های سپاه در محل سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌شود.

بنا بر اعلام رئیس ستاد برگزاری چهاردهمین جشنواره حضرت علی اکبر(ع)سپاه، در این مراسم از سربازان نخبه و برتر نیروهای پنج‌گانه سپاه در محورهای "سرباز، دفاع، امنیت و اقتدار ملی"، "سرباز، ایثارگری و فداکاری"، "سرباز، وظیفه‌شناسی و اقدام برجسته"، "سرباز، امور فرهنگی، هنری و تبلیغاتی"، "سرباز، خلاقیت، ابتکار و فناوری"، "سرباز، ورزش و تربیت بدنی"، "سرباز، دین‌داری و بصیرت"، "سرباز مسئولیت‌پذیری و خانواده"، "سرباز، سازندگی و تفکر بسیجی" تقدیر می‌شود.

بر اساس اظهارات سردار چمن، سربازان برتر این جشنواره به جشنواره جوان سرباز نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.

کد مطلب 5406310

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