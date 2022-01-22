دیدار رئیس سازمان پدافند غیرعامل با مشاور رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به میزبانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد انجام شد، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به تبیین نکاتی پیرامون اهمیت موضوع پدافند غیرعامل پرداخت و اظهار داشت: پدافند غیرعامل از جمله موضوعاتی است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) همواره بر اهمیت آن و ضرورت همکاری مسئولین دستگاه‌های اجرایی با سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید داشته‌اند.

مناطق آزاد واحدهای عملیاتی خنثی کننده جنگ اقتصادی و تحریم

سردار غلامرضا جلالی، در ادامه به تشریح اهمیت نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان واحدهای عملیاتی خنثی کننده جنگ اقتصادی و تحریم‌های دشمن پرداخت و توضیح داد: در این حوزه ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌توان از آن جهت برنامه ریزی عملیاتی رفع چالش‌های اقتصادی کشور بهره برد.

توسعه تبادلات اقتصادی با ارزهای ملی با هدف کاهش قدرت دلار

جلالی با اشاره به ضرورت توسعه تبادلات اقتصادی با ارزهای ملی با هدف کاهش قدرت دلار به عنوان مهمترین اسلحه دشمن در جنگ اقتصادی گفت: باید همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی به سمت حذف دلار و استفاده از ظرفیت تبادلات مالی دوجانبه سوق پیدا کند.

مناطق آزاد دروازه ورود تکنولوژی‌های مدرن و کارآمد به کشور

وی، مناطق آزاد را دروازه ورود تکنولوژی‌های مدرن و کارآمد به کشور دانست و افزود: این مناطق می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند. البته باید از تبدیل شدن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دروازه واردات و قاچاق غیر رسمی جلوگیری شود.

توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل در صنایع مستقر در مناطق آزاد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به لزوم استقرار ضابطه مند صنایع در مناطق آزاد و در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل متذکر شد: باید در کنار توسعه، به ایمنی و امنیت آن نیز توجه و آمادگی‌های لازم جهت جلوگیری از مخاطرات صنعتی و امنیتی در آنها لحاظ شود.

برنامه ریزی جهت رفع آسیب پذیری‌های زیرساختی مناطق آزاد و پیش بینی برنامه‌های سالیانه جهت آموزش، فرهنگ سازی و تدوین طرح‌های عملیاتی و برگزاری مانورهای ارتقا آمادگی در برابر تهدیدات از دیگر موضوعات مطرح شده توسط رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بود.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در ادامه این دیدار به ارائه گزارشی از وضعیت فعلی مناطق آزاد و مقایسه تطبیقی آن با وضعیت مناطق آزاد موفق در دنیا و چالش‌های این حوزه در سنوات گذشته پرداخت.

سعید محمد همچنین بر عزم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر ایجاد تحول در مدیریت این مناطق در جهت حرکت در مسیر رسالت اصلی تعیین شده تاکید کرد.

وی در ادامه به تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ایجاد تحول اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی هایی در راستای تحقق این مهم و سرمایه گذاری در جهت تولید، صادرات، ارزآوری، تأمین کالای اساسی و توسعه تکنولوژی و فناوری در مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته مشاور رئیس جمهور، پیش نیاز دستیابی به همه اهداف راهبردی در مناطق آزاد پیاده سازی حکمرانی یکپارچه ابلاغ شده در ماده ۶۵ قانون احکام توسعه دائمی است.