۴۶۴ نفر دیگر به اتهام تروریسم در قزاقستان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، دولت قزاقستان امروز شنبه اعلام کرد که ۴۶۴ نفر دیگر در این کشور در پی ناآرامی های این کشور در ماه ژانویه به اتهام ارتکاب فعالیت های تروریستی و اختلال در نظم عمومی بازداشت شده‌ اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، «الدوز کلیم‌ژانوف» یک مقام عالی‌رتبه دادستانی قزاقستان امروز در این خصوص گفت: ۴۶۴ مظنون دیگر به اتهام تروریسم و اختلال در نظم عمومی بازداشت شده‌اند.

چندی پیش دادستانی قزاقستان اعلام کرده بود که در جریان ناآرامی‌های اخیر این کشور ٢٢٥ نفر از جمله ١٩ نیروی امنیتی کشته شدند.

طبق اعلام دادستانی قزاقستان، شمار مجروحان در این ناآرامی‌ها ٤٥٧٨ نفر از جمله ٣٣٩٣ نیروی امنیتی بود.

دادستانی قزاقستان تاکید کرده بود که در حال حاضر ٥٦٤ پرونده جنایی مربوط به اغتشاشات اخیر در این کشور در دست بررسی است که از این تعداد ٤٤ پرونده مربوط به تروریسم، ٣٤ پرونده مربوط به شورش و ١٩ پرونده نیز مربوط به قتل است.

قزاقستان اخیراً شاهد ناآرامی‌هایی بود که به درگیری بین نیروهای امنیتی با معترضان انجامید. طبق اعلام مقامات رسمی قزاقستان شواهدی از دخالت کشورهای غربی در این اغتشاشات وجود دارد و بسیاری معتقدند که پروژه ناکام انقلاب رنگی علیه قزاقستان برنامه ریزی شده بود.