جواد انصافی مهمان برنامه تلویزیونی «سرنا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، مجله موسیقایی شبکه چهار سیما با عنوان «سُرنا» این هفته به موضوع موسیقی مکتب تهران اختصاص یافته است.

رضا مهدوی سردبیر و مجری کارشناس «سُرنا» در برنامه یکشنبه سوم بهمن ماه میزبان جواد انصافی کارشناس، راوی و خواننده موسیقی مکتب تهران و متین رضوانی پور موسیقی پژوه و خواننده موسیقی مکتب تهران می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی محمد علیبازی در گروه ادب و هنر تولید شده است و پرداختن به سواد موسیقایی، معرفی تک آهنگ ها، چهره های نامدار و ... از جمله بخش های این مجله موسیقایی است.

«سُرنا» یکشنبه شب ها ساعت ۲۳ پخش و دوشنبه ها ساعت ۱۵:۵۰ و چهارشنبه ها ساعت ۹:۲۵ بازپخش دارد.