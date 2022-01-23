کرمانشاه میزبان ۲۲ فیلم جشنواره فیلم فجر خواهد بود

جمال برفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهلمین جشنواره فیلم فجر از تاریخ ۱۵ الی ۲۲ بهمن ماه در استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: ۲۲ فیلم بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر در سه سینما آزادی، فرهنگ و بیستون شهر کرمانشاه اکران خواهد شد.

رئیس گروه هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیشنهاد برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر در سینما پاز کرمانشاه نیز داده شده اما بر اساس دستورالعمل باید سه سینما به جشنواره معرفی شود.

برفی بیان کرد: سه سینما آزادی، فرهنگ و بیستون کرمانشاه به دلیل شرایط کرونایی با ۵۰ درصد ظرفیت میزبان تماشاگران خواهند بود.

وی با اشاره به تفاوت چهلمین جشنواره فیلم فجر، گفت: در این دوره از جشنواره فیلم فر کارگردانانی از دهه هفتاد تا کارگردانانی با سن ۸۰ سال نیز حضور دارند.