  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ بهمن ۱۴۰۰، ۱۳:۰۵

رئیس گروه هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد کرمانشاه:

کرمانشاه میزبان ۲۲ فیلم جشنواره فیلم فجر خواهد بود

کرمانشاه میزبان ۲۲ فیلم جشنواره فیلم فجر خواهد بود

کرمانشاه- رئیس گروه هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه گفت: کرمانشاه میزبان ۲۲ فیلم چهلمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

جمال برفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهلمین جشنواره فیلم فجر از تاریخ ۱۵ الی ۲۲ بهمن ماه در استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: ۲۲ فیلم بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر در سه سینما آزادی، فرهنگ و بیستون شهر کرمانشاه اکران خواهد شد.

رئیس گروه هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیشنهاد برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر در سینما پاز کرمانشاه نیز داده شده اما بر اساس دستورالعمل باید سه سینما به جشنواره معرفی شود.

برفی بیان کرد: سه سینما آزادی، فرهنگ و بیستون کرمانشاه به دلیل شرایط کرونایی با ۵۰ درصد ظرفیت میزبان تماشاگران خواهند بود.

وی با اشاره به تفاوت چهلمین جشنواره فیلم فجر، گفت: در این دوره از جشنواره فیلم فر کارگردانانی از دهه هفتاد تا کارگردانانی با سن ۸۰ سال نیز حضور دارند.

کد مطلب 5406862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه