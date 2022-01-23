اتصال ۱۰۰۰ روستا به شبکه ارتباطات پرسرعت

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور امروز در مراسم افتتاح این پروژه در وزارت ارتباطات تاکید کرد: کلیه هماهنگی‌های استانی با مدیریت استاندارد باید انجام شود تا گام آخر که برقراری ارتباطات است به خوبی انجام شود. تاکنون همکاری‌های خوبی صورت گرفته است اما از آنجا که دولت سیزدهم تصمیم گرفته ظرف یک سال و نیم آینده، همه روستاهای ۲۰ خانوار به بالا به شبکه ارتباطات پایدار و پرسرعت متصل شود، این همکاری‌ها باید بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه آموزش، اقتصاد و اشتغال و … به فناوری گره خورده و شاید بشود گفت تصور زندگی بدون فناوری ارتباطات وحشتناک است، تصریح کرد: در حال حاضر داشتن زیرساخت مناسب به یک ضرورت تبدیل شده است. در ملاقات با نمایندگان آنها اذعان دارند که مردم در روستاهایی که حتی جاده و برق ندارند می‌گویند ارتباطات می‌خواهیم.

وی با بیان اینکه فراهم کردن زیرساخت ارتباطی در ایران یکی از اهداف وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است و ان‌شاءالله در این دولت با سرعت پیدا کند، گفت: از مجموع ۴۰ هزار روستا برداشت ما این بود که فقط ۴ هزار روستا فاقد ارتباط هستند اما بررسی بیشتر نشان داد که حدود ۳ هزار و ۵۰۰ روستا که ارتباط دارند، ارتباط بی کیفیتی دارند و باید گفت در واقع ارتباطی ندارند. برخی دیگر به دلیل مهاجرت معکوس و رجعت برخی‌ها به روستاها در دوران کرونا، جمعیت ساکن در روستاها افزایش یافت و همزمان نیاز به توسعه ارتباطات نیز افزایش یافت.

وی با اعلام اینکه ۷۸۰ روستا از امروز صاحب ارتباطات دیتا می‌شوند، گفت: ۲۵۰ روستا هم کیفیت ارتباطاتشان افزایش یافت. در کنار توسعه ارتباطات نباید از زیرساخت‌های خدماتی غفلت کنیم؛ در همه حوزه‌ها باید زیر ساخت‌هایی فراهم کنیم که شاهد آبادانی و اشتغال بیشتر باشیم. بحث گردشگری و کشاورزی هوشمند، دامداری هوشمند و استفاده از اینترنت اشیا، حوزه صنایع دستی ظرفیت‌هایی است که منجر به آبادانی روستا می‌شود.

زارع پور با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی یکی از دغدغه‌های جدی ما حفاظت از حریم خانواده‌ها است، گفت: اقدامات متعددی با کمک دستگاه‌های مختلفی در نظر داریم با توجه به اینکه یک‌روز به نام روز خانواده و فضای مجازی نام گذاری کردیم، در همین روز این اقدامات به سمع و نظر همگان خواهد رسید. ما باید فضای امنی را برای کودکان و نوجوانان در بستر شبکه جهانی اینترنت فراهم کنیم.

وی ادامه داد: افتتاحیه‌های پروژه‌های وزارت ارتباطات از امروز آغاز شده و تا ۴ اسفندماه ظرف یک ماه ادامه خواهد داشت. در صورتی که نمایندگان همراهی کنند و در صورت تامین بودجه، تا پایان ۱۴۰۱ در سه مقطع اردیبهشت، شهریور و دهه فجر همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد. ما ۹ پروژه بزرگ داریم که ظرف یک ماه آینده به بهره برداری می‌رسد از جمله پنجره واحد دولت الکترونیک و فاز اول فیبر نوری.