شرکت های داروسازی در معرض ورشکستگی/انتقاد از سیاست های دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم کریمی، در خصوص کمبود برخی اقلام دارویی و تبعات آزادسازی ارز دارو، گفت: این طبیعی است که برخی شرکت‌های دارویی با مطرح کردن آزادسازی نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‌های تولیدی به دنبال افزایش سود خود باشند. متأسفانه کمیسیون قیمت گذاری در سال‌های گذشته و در مقاطعی که کشور در ثبات نسبی اقتصادی بوده است، با یک شیب ملایم قیمت دارو را متعادل نکردند و این فنر را نگه داشته اند.

وی افزود: امروز صنایع حاضرند با افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت محصولات خود را واقعی کنند که این شوک بزرگی به نظام سلامت کشور خواهد بود. اشخاصی که آن قدر قاطعانه می‌گویند با آزاد کردن نرخ ارز دارو، مشکل کمبود حل می‌شود، دارو راحت در دسترس قرار می‌گیرد، قاچاق و ناصر خسرو کلاً جمع می‌شود، قیمت دارو به شدت کاهش می‌یابد و…، چرا در این خصوص اقدامی نمی‌کنند. همه اشخاصی که امروز پیگیر آزاد سازی نرخ ارز دارو هستند می‌دانند که این اتفاق نه تنها هیچ مشکلی را که حل نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات خواهد افزود و تأمین دارو را پیچیده خواهد کرد و فقط قیمت دارو را واقعی خواهد نمود و یارانه آن را حذف خواهد کرد.

دبیر سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی ادامه داد: افزایش نرخ دارو و افزایش سهم بیمه‌ها در صورتی که توان پرداخت داشته باشند دوره وصول مطالبات را بسیار طولانی می‌کند. ما در سال‌های گذشته تجربه افزایش دوره وصول مطالبات تا سه سال را هم در صنعت دارو داشتیم، ضمن اینکه چند برابر شدن قیمت دارو برای مردم واقعاً تحمل ناپذیر است.

کریمی با مطرح کردن برخی دیگر از مشکلاتی که شرکت‌های دارویی با آن درگیر هستند گفت: مشکلی که صنعت نیز با آن دست به گریبان خواهد بود تأمین سرمایه در گردش است و لاجرم با افزایش قیمت ارز باید از سیستم‌های تأمین مالی وام بگیرند، بعضاً شرکت‌ها وثیقه لازم را ندارند و سود بالای بانکی منجر به افزایش پرداختی مردم خواهد شد.

وی افزود: عده‌ای می‌گویند اگر ارز دارو آزاد شود، ارز به وفور در اختیار صنعت قرار خواهد گرفت. شما واقعاً فکر می‌کنید اگر قیمت ارز از ۴,۲۰۰ تومان به ۳۰,۰۰۰ تومان برسد ارز در کشور خلق می‌شود؟ ارز به طور کلی برای مصارف تولید و واردات در اختیار دولت است و اگر صادراتی هم توسط بخش خصوصی انجام شود آن واحد موظف است ارز را در اختیار دولت قرار دهد و دولت این ارز را به ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان می خرد و ۴۲۰۰ در اختیار تولید کننده قرار می‌دهد. در حقیقت قیمت ارز هیچ تأثیری در مقدار ارز ندارد و این مطالب آدرس غلط به تولید کنندگان است.

کریمی ادامه داد: دلیل کمبود فعلی برخی اقلام دارویی، آزادسازی چراغ خاموش ده‌ها قلم دارو است. این اقدام فراقانونی منجر به این شده است که بدون انتقال یارانه به مصرف کننده و بدون برنامه ریزی تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در بازار کمبود ایجاد شود.

معطل ماندن تولید به واردات منجر خواهد شد

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در ادامه در خصوص شرایط فعلی صنعت داروسازی و تولید مواد موثره دارویی گفت: متأسفانه چرخه معیوب موجود تا جایی به کار خود ادامه می‌دهد که همه تولیدکنندگان محصولات با کیفیت داخلی، که اشتغال زیادی نیز ایجاد کرده اند، ورشکسته می‌شوند و کمبود دارویی در بازار ایجاد می‌شود. همین حالا افزایش خطر کمبود دارو به علت سو مدیریت در سازمان غذا و دارو و اتفاقاتی که در حوزه مواد اولیه دارویی افتاده است، به شدت بالا رفته است.

کریمی با اشاره به شیوه قیمت گذاری مواد اولیه دارویی که در ابتدا توسط سازمان غذا و دارو در یک بازه انجام شد، افزود: چندی پیش اداره دارو و برخی کارشناسان، بدون اطلاع و مشورت با سندیکای مواد اولیه دارویی به عنوان نماینده صنف، در پشت درب‌های بسته اقدام به قیمت گذاری ۱۴ محصول ماده اولیه دارویی کرده و آن را اعلام نمودند. برخی تولید کنندگان دارو به قیمت‌های این لیست ۱۴ محصول اعتراض کردند و سازمان هم در مقاطع بعدی محصولات جدیدی را قیمت گذاری نمود که مشکلی در محصولات بعدی نیست، برخی از محصولات آن لیست نیز مورد بازبینی قرار گرفت ولی به علت عدم ابلاغ قیمت‌های اصلاحی مشکلاتی به وجود آمده است. ولی در مراحل بعدی با جلساتی که ایجاد شد این قیمت گذاری منطقی‌تر شد و شرکت‌ها اعتراض کمتری داشتند و هم اکنون این قیمت‌ها اعمال می‌شود.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی با اشاره به شرایطی که در ادامه به کمبود دارو دامن می‌زند، گفت: زمانی که قیمت محصول نهایی یک شرکت پایین‌تر از قیمت تمام شده آن باشد، طبیعی است که تولید آن شرکت دارای صرفه اقتصادی نخواهد بود و در نتیجه تولید مواد اولیه دارویی متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، تولیدکننده محصول نهایی، چون نتوانسته قیمتی برای محصول خود دریافت کند، تولید داروی نهایی نیز متوقف خواهد شد؛ بنابراین در چنین شرایطی بازار با کمبود دارو مواجه می‌شود.

وی به داروهای وارداتی مشابه تولید داخلی اشاره کرد و افزود: برخی بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به واردات دارو با حجم بالا کرده اند و با توجه به اینکه محصولات وارداتی مشابه داخلی داشته اند، داروهای وارداتی در انبارهای گمرک دپو شده اند و با توجه به فضای رسانه‌ای و کمبودهای تصنعی ایجاد شده اقدام به ترخیص محصولات از گمرک می‌نمایند و این موضوع لطمات بسیار جدی به تولید داخل خواهد داشت.

واردات بی رویه محصولات تولید داخل

اخیراً طی انتشار آمار گمرک متأسفانه عمده محصولاتی که توسط تولید کنندگان داخلی تولید می‌شود و عمده این محصولات دانش بنیان هستند به صورت گسترده و چندین برابر نیاز کشور وارد شده است و این ظلم در حق تولید کننده‌ای است که امروز در جنگ اقتصادی دشمن محصول دانش بنیانی را تولید کرده است و قادر به تأمین نیاز کشور است ولی به خاطر مسائل مدیریتی این محصولات وارد شده و هزینه‌های بسیار هنگفتی به کشور تحمیل شده است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در این مورد نیز گفت: متأسفانه این چرخه معیوب تا جایی به کار خود ادامه می‌دهد که همه تولیدکنندگان محصولات با کیفیت داخلی که اشتغال زیادی نیز ایجاد کرده اند و در سال‌های سخت جنگ و تحریم همواره نیاز کشور را از دارو تأمین نموده اند، ورشکسته می‌شوند. وقتی کمبود دارویی در بازار ایجاد شود، مردم برای تأمین داروهای مورد نیاز خود دچار سردرگمی شده و در نهایت مجبور می‌شوند با چندین برابر قیمت، داروهای وارداتی را تهیه کنند.

کریمی با تأکید بر اینکه واردات بی رویه و بی برنامه در روزهایی که شرایط کشور پیچیده است، کمر تولید داخلی را می‌شکند، کمبود در بازار ایجاد می‌کند و برای بیمارانی که روی تخت بیمارستان هستند، نارضایتی ایجاد خواهد نمود، افزود: نمی‌توان به بیمار روی تخت بیمارستان گفت که صبر کن تا کمبود دارویی در بازار زیاد شود، اجازه واردات داده شود و داروی مورد نیاز با قیمت‌های خیلی زیاد از جیب خود بیمار تهیه شود. نظام سلامت، مردم و تولیدکننده داخلی، همگی از این روش ضربه می‌خورند و سود آن به جیب دلالانی خواهد رفت که علاقمند به واردات هستند و تلاش می‌کنند کمبودها را فقط از طریق واردات و ایجاد وابستگی جبران نمایند.

وی در پایان با عنوان این مطلب که بهتر است سازمان غذا و دارو به جای انتشار فهرست واردات فوریتی دارو و مواد اولیه، از محصولاتی که در کشور با ارزبری اندک تولید می‌شوند حمایت کند، گفت: در کجای دنیا یک کشوری این چنین منابع خود را از بین می‌برد، ما که در جنگ اقتصادی هستیم باید در این مورد دقت بیشتری وجود داشته باشد.