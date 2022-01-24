بازنگری طرح جامع شهر یاسوج تصویب شد/ تعیین تکلیف پهنه ها

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طرح بازنگری جامع شهر یاسوج با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان در جلسه مورخ چهارم بهمن ماه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید.

نیک اقبالی تصریح کرد: این طرح با هدف تطبیق ضوابط و کاربری‌ها، تعیین محدود و حریم نهایی شهر و تعیین اراضی متداخل با محیط‌زیست از حریم شهر، تدوین‌شده و به تصویب شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور رسید.

نیک اقبالی گفت: تحقق این طرح تعیین تکلیف پهنه‌های بدون کاربری را نیز عملیاتی خواهد کرد.

وی افزود: بسیاری از مشکلات و تعیین تکلیف مربوط به کاربری‌ها با تحقق طرح حل خواهد شد.