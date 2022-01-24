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۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۱۵

مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد:

بازنگری طرح جامع شهر یاسوج تصویب شد/ تعیین تکلیف پهنه ها

بازنگری طرح جامع شهر یاسوج تصویب شد/ تعیین تکلیف پهنه ها

یاسوج_ مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از تصویب بازنگری طرح جامع شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طرح بازنگری جامع شهر یاسوج با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان در جلسه مورخ چهارم بهمن ماه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید.

نیک اقبالی تصریح کرد: این طرح با هدف تطبیق ضوابط و کاربری‌ها، تعیین محدود و حریم نهایی شهر و تعیین اراضی متداخل با محیط‌زیست از حریم شهر، تدوین‌شده و به تصویب شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور رسید.

نیک اقبالی گفت: تحقق این طرح تعیین تکلیف پهنه‌های بدون کاربری را نیز عملیاتی خواهد کرد.

وی افزود: بسیاری از مشکلات و تعیین تکلیف مربوط به کاربری‌ها با تحقق طرح حل خواهد شد.

کد مطلب 5407808

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