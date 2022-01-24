بورس در انتظار چکش آخر در مجلس/بازار سهام همچنان بی رمق 

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه چهارم بهمن ماه ۱۴۰۰ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش ۲۱ هزار و ۸۲۴ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم وزن نیز با افت ۴ هزار و ۲۷۳ واحدی عدد ۳۲۳ هزار و ۹۷۳ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول اما با ۱۸ هزار و ۶۷۰ واحد کاهش به رقم ۹۳۴ هزار و ۹۳۲ واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۳۵ هزار و ۶۴۴ واحد کاهش، عدد ۲ میلیون و ۳۹۱ هزار واحد را تجربه کرد.

در بورس تهران امروز ۴ هزار و ۷۹۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۰۵ هزار و ۱۶۹ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۱۱۲ واحد کاهش به رقم ۱۷ هزار و ۲۴۲ واحد دست یافت.

در این بازار امروز ۴ میلیارد و ۶۱۳ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش ۱۵۶ هزار میلیارد تومان معامله شده که از این رقم مبلغ ۱۵۵ هزار میلیارد تومان مربوط به معاملات عملیات باز بانک مرکزی در بازار اوراق مالی اسلامی بوده است.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر شاخص کل بورس تهران امروز نمادهای ملی مس ایران با ۲۳۰۱و احد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۲۰۸۲ واحد و چادرملو با ۱۵۸۲ واحد کاهش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی ایران خودرو با ۲۳۳و احد، پالایش نفت تهران با ۱۹۹ واحد و گروه صنعتی سایپا با ۵۸ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، بورس تهران این روزها بیش از آنکه دغدغه بالا و پایین شدن نماگر های منتخب خود را داشته باشد چشم به متولیان بازار سرمایه دوخته تا ببیند در نهایت چه برنامه‌ای برای این بازار در حساب دخل و خرج مملکت برای سال ۱۴۰۱ چیده می‌شود. شاید برخی تصور کنند شرکت‌های عمدتاً صادرات محور بازار سرمایه که به لطف نوسان قیمت ارز داخلی، نرخ‌های جهانی و تورم به درآمدهای اتفاقی سرشاری دست پیدا کرده اند، باید سهم خود را از بابت خوراک مصرفی ارزانی که از دولت می‌گیرند در روزهایی که دست دولت برای تأمین مخارج خود زیر سنگ است، بدهند.

در این زمینه رئیس سازمان بورس که از عمر حکم ریاست وی بر این نهاد نظارتی خود انتفاع تا کنون سه ماه گذشته، همچنان نامه نگاری با نهادها و سازمان‌های بالاسری را راهکار مؤثر برای استیفای حقوق سهامداران می‌داند.