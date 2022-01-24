به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در گشت مشترک سراسری اشتغال اتباع غیرمجاز در یزد اظهار داشت: طرح یک روزه برگزاری گشت مشترک سراسری اشتغال اتباع غیرمجاز، با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، فرمانداریها و نیروی انتظامی در سراسر استان برگزار شد.

محمدرضا فلاحتی افزود: برمبنای مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون کار، اتباع خارجی نمی توانند در کشور مشغول به کار شوند مگر اینکه دارای مجوز اشتغال معتبر باشند و پیش نیاز مجوز اشتغال هم اقامت قانونی است و بر اساس وظایف پیش بینی شده، اقدام به بازرسی از کارگاه ها و واحد ها نموده تا در مواردی که اتباع خارجی بدون مجوز به اشتغال مشغول هستند از اشتغال غیرمجاز آنها با اعمال قانون جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه اتباع افغانستانی در ۵۶ رشته شغلی در گروه کوره پز خانه، کارهای ساختمانی، گروه کارهای کشاورزی و سایر گروه‌های شغلی سخت از جمله تولید کود شیمیایی، کارگر کوره ریخته گری، تخلیه و بارگیری مصالح ساختمانی می توانند مشغول به کار شوند، گفت: اتباع عراقی غیر از رانندگی، مشاغل حساس دولتی، پزشکی و پیراپزشکی و سایر اتباع در کارهای تخصصی که نیروی کار ایرانی مهارت لازم در آن شغل را نداشته باشد، می توانند به کار گرفته شوند.

سرپرست تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه اتباعی که دارای اقامت مجاز باشند، مشمول دریافت پروانه کار یا کارت کار می شوند، افزود: اتباع افغانستانی دارای کارت آمایش معتبر یا گذرنامه خانواری یا تبدیل وضعیتی براساس دستورالعمل ابلاغی از وزارت می توانند کارت کار دریافت کنند. سایر اتباع که متخصصان هستند در جلسه هیئت فنی اشتغال مطرح و در صورت تایید با ویزای کار وارد کشور می شوند. اتباع عراقی دارنده کارت هویت معتبر یا گذرنامه تبدیل وضعیتی، مجوز کار برایشان صادر می شود.

وی افزود: تبعه خارجی براساس شغل درج شده در مجوز اشتغال و اعتبار مجوز اشتغال می تواند فعالیت کند. بطور مثال چنانچه در کارت کار یا مجوز اشتغال کارگر ساختمانی قید شده باشد نمی تواند در واحد تولیدی یا شغل دیگری فعالیت نماید.

فلاحتی با تاکید بر اینکه طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را بکار می گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه ۵/۸۸ (۴۴۲ هزار تومان) جریمه نماید گفت: در صورت تکرار تخلف توسط کارفرما این جریمه دو برابر شده و برمبنای ماده ۱۸۱ قانون کار کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را بپذیرند به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم می شوند.

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیشترین اتباع خارجی شاغل در استان، اتباع افغانستانی هستند که بالغ بر ۹۶ درصد اتباع شاغل استان را تشکیل می دهند، عنوان کرد: بیشترین شغل اتباع خارجی در امور ساختمانی است.

وی گفت: هشت دفتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع در استان فعال هستند که ۶ دفتر در شهرستان یزد و یک دفتر در شهرستان اشکذر و ۱ دفتر در شهرستان میبد فعال هستند.

لازم به ذکر است در این گشت مشترک دو باب مغازه میوه فروشی به علت به کارگیری اتباع غیرمجاز با دستور قضایی پلمپ شدند.