خبرگزاری مهر، گروه استانها - آناهیتا رحیمی: توسعه کشت گلخانهای در استان آذربایجان شرقی به مرحلهای رسیده که اکنون رتبه دوم کشوری را از نظر سطح و برنامه به خود اختصاص داده است.
استان آذربایجان شرقی دارای پتانسیلهایی نظیر اقلیم مناسب، دسترسی و نزدیکی به بازارهای خارجی، وجود نیروهای متخصص و همچنین داشتن مجموعه بزرگ گلخانه داری در منطقه آزاد ارس است و در حال حاضر توانسته است به تولید انواع محصولات کشاورزی اعم از خیار، فلفل دلمهای، توت فرنگی، گوجه فرنگی و گلهای زینتی دست یابد.
۵۱۰ گلخانه در حال بهره برداری است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تعداد ۵۱۰ واحد گلخانه با وسعت ۲۷۸ هکتار در استان آذربایجان شرقی در حال بهره برداری است.
اکبر فتحی ادامه داد: تعداد ۱۴ واحد گلخانه به وسعت ۲۴۴.۵ در استان آذربایجان شرقی در حال احداث بوده و همچنین تعداد ۳۳ واحد گلخانه به وسعت یک هزار و ۹۲۶ هکتار در حال مطالعه و احداث زیرساخت است.
وی گفت: گلخانههای استان آذربایجان شرقی به تولید ۶۰ هکتاری فلفل دلمهای و تولید یک هزار و ۸۶۰ تنی سایر سبزیجات دست یافته است.
گلخانههای استان آذربایجان شرقی به تولید ۶۰ هکتاری فلفل دلمهای و تولید یک هزار و ۸۶۰ تنی سایر سبزیجات دست یافته است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین گلخانههای استان آذربایجان شرقی به تولید ۱۸۵ تنی توت فرنگی، ۳۰ میلیون شاخه رز بریده نیز دست یافته است.
فتحی، پتانسیلهای استان آذربایجان شرقی در توسعه گلخانهها را چنین بیان کرد: اقلیم مناسب، دسترسی و نزدیکی به بازارهای خارجی، وجود نیروهای ماهر و متخصص، داشتن مجموعه بزرگ گلخانه داری در منطقه آزاد ارس و در نهایت وجود سرمایه گذاران و صادر کننده علاقه مند و فعال در استان آذربایجان شرقی است.
وی گفت: ارزیابی کمتر از قیمت واقعی محل وثیقه در خصوص تسهیلات از سوی بانکهای عامل، بالا بودن هزینه اجرای احداث خطوط و انشعابات برق، گاز و بالا بودن قیمت خدمات گازرسانی از سوی شرکت گاز و برق استان در شهرستانها از جمله چالشهای موجود در سطح استان آذربایجان شرقی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: نبود ناوگان مناسب حمل و نقل به خصوص کانتینرهای یخچال دار و همچنین نداشتن پایانههای صادراتی محصولات کشاورزی، از دیگر چالشهای موجود در سطح استان آذربایجان شرقی است.
فتحی افزود: طی سالهای گذشته، استان آذربایجان شرقی در حوزه محصولات جالیزی نظیر گوجه فرنگی و خیار، به رشد ۳۲۰ درصدی دست یافته است.
لزوم ایجاد و تجهیز ناوگان مناسب حمل و نقل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی توضیح داد: از جمله راهکارها برای رفع موانع چالشهای موجود در سطح استان آذربایجان شرقی، تسهیل در روند اخذ وثیقه بانکی از سوی بانکهای عامل، انجام عملیات احداث خطوط توسعه شرکتهای مذکور با تعرفههای کارشناسی شده برای کاهش هزینه هماهنگی لازم با شرکت برق منطقهای و شرکت گاز استان در خصوص رفع مشکلات موجود است.
فتحی بیان کرد: ایجاد و تجهیز ناوگان مناسب حمل و نقل به خصوص کانتینرهای یخچال دار و هم چنین ایجاد پایانههای صادراتی در منطقه با توجه به موقعیت ویژه استان آذربایجان شرقی، از دیگر راهکارها برای رفع موانع چالشهای موجود در سطح استان آذربایجان شرقی است.
از جمله راهکارها برای رفع موانع چالشهای موجود در سطح استان آذربایجان شرقی، تسهیل در روند اخذ وثیقه بانکی از سوی بانکهای عامل است
وی ادامه داد: پایین بودن میزان تخصیص تسهیلات بانکی از محل تبصرهها، عدم تخصیص تسهیلات به پروژههای گلخانهای بالای ۳ هکتار، اعمال تبصره ۱ به جای تبصره ۴ در خصوص تغییر کاربری احداث گلخانهها موجب رکود در برنامه توسعه گلخانه شده و همچنین بالا بودن قیمت انواع بذور و اصلاح شده محصولات گلخانهای از چالشهای موجود در سطح ملی است.
فتحی افزود: با توجه به تجربیات علمی گلخانه داران، پذیرش آنان به عنوان مسئول فنی با دارا بودن ضابطهها و شرایط خاصی که در این زمینه تعریف شده است امکان پذیر خواهد بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی بیان کرد: تمامی ابهامات مرتبط با شهرکها و دیگر زمینههای سرمایه گذاری شناسایی شده است.
وی در پایان گفت: از جمله راهکارها برای رفع چالشهای موجود در سطح ملی، رفع محدودیت تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی، حذف تبصره ۱ در خصوص تغییر کاربری توسعه گلخانهها و حمایت و پیگیری مراکز تحقیقاتی در تولید بذور هیبرید و اصلاح شده است.
رتبه دوم کشوری از نظر سطح گلخانهها
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: استان آذربایجان شرقی از نظر سطح برنامه توسعه در سال جاری، ۱۱۵ هکتار بود که در سطح ۱۶۴/۷ هکتار توسعه انجام داده و درصد تحقق، ۱۴۳.۲ درصد میباشد که در برنامه توسعه، رتبه دوم کشوری را از نظر سطح و برنامه دارد.
آذربایجان شرقی ۲۷۸ هکتار گلخانه در حال بهرهبرداری دارد
علی رخ افروز ادامه داد: استان آذربایجان شرقی در حال حاضر، ۲۷۸ هکتار گلخانه در حال بهرهبرداری دارد که به تعداد ۵۱۰ واحد و تعداد ۱۴ واحد بزرگ در سطح ۲۴۴/۵ در حال توسعه است.
وی افزود: تعداد ۳۲ واحد در سطح ۱۹۲۶ هکتار اعم از شهرکها و واحدهای بزرگ در حال مطالعه و زیرساخت دارد.
رخ افروز در پایان گفت: تعداد گلخانه کوچک مقیاس زیر ۳۰۰ متر مربع در سطح ۱۵ هکتار میباشد که به تعداد ۶۰ واحد سازههای فنی سبک به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع نیز وجود دارد.
اقلیم مناسب، دسترسی به بازارهای خارجی، وجود نیروهای متخصص از جمله پتانسیلهای استان آذربایجان شرقی است که در حال حاضر توانسته است به رتبه دوم کشوری از نظر سطح و برنامه دست یابد.
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