باید به انتظار مردم برای بهره برداری از قطار شهری کرج پایان بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی پروژه قطار شهری کرج که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، افزود: پیمانکار و شهرداری کرج باید در خصوص ایجاد فضاهای تجاری در ایستگاه‌های قطار شهری اقدام کند تا برای تسریع در تکمیل پروژه درآمد کسب کند.

وی ادامه داد: باید برنامه زمانبندی دقیق برای بهره برداری از خط ۲ قطار شهری کرج از سوی متولیان اعلام شود.

عبداللهی گفت: باید مدل سرمایه گذاری در این پروژه از سوی مردم و بخش خصوصی طراحی شود.

وی افزود: این پروژه می‌تواند علاوه بر تسهیل در تردد مردم، درآمدزایی برای مدیریت شهری و بخش خصوصی داشته باشد.

استاندار البرز گفت: باید خلاق باشید و به ظرفیت‌ها اهمیت بدهید، در این راستا می‌توان مدل‌های اقتصادی در قطار شهری سایر استان‌ها ایده گرفت.

وی افزود: به صورت مستمر روند راه اندازی قطار شهری را رصد و بررسی می‌کنم، باید اراده‌ای قوی برای این امر شکل بگیرد.